https://crimea.ria.ru/20240614/zhutkoe-dtp-v-blagoveschenske-pyanyy-voditel-vekhal-v-lyudey-na-trotuare-1138114050.html

Жуткое ДТП в Благовещенске: пьяный водитель въехал в людей на тротуаре

Жуткое ДТП в Благовещенске: пьяный водитель въехал в людей на тротуаре - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Жуткое ДТП в Благовещенске: пьяный водитель въехал в людей на тротуаре

В Благовещенске в пятницу автомобиль на скорости выехал с дороги на тротуар и сбил людей. Несколько человек, в том числе дети, погибли. Об этом сообщают власти... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T16:15

2024-06-14T16:15

2024-06-14T16:16

происшествия

дтп

благовещенск

ск рф (следственный комитет российской федерации)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Благовещенске в пятницу автомобиль на скорости выехал с дороги на тротуар и сбил людей. Несколько человек, в том числе дети, погибли. Об этом сообщают власти региона и следственные органы."Водитель, как выяснилось с признаками алкогольного опьянения, вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети. К сожалению, есть погибшие", - написал в Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно как минивэн на огромной скорости вылетает с дороги на тротуар, где в тот момент находилось минимум девять человек. Машина полностью разбита, у нее вырвало колесо.По информации губернатора, на место оперативно выехали восемь бригад скорой помощи. Всех пострадавших отвезли в Амурскую областную клиническую больницу.По данным мэра города Олега Имамеева, шесть человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.В Следственном комитете России по Амурской области также уточняют, что водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и выехал на тротуар. Несколько человек, включая несовершеннолетних, погибли на месте.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Также проверкой ДТП занимается прокуратура Приамурья. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей17-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажирВ смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка

благовещенск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, благовещенск, ск рф (следственный комитет российской федерации), видео, общество, дети, новости