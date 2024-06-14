https://crimea.ria.ru/20240614/zhutkoe-dtp-v-blagoveschenske-pyanyy-voditel-vekhal-v-lyudey-na-trotuare-1138114050.html
Жуткое ДТП в Благовещенске: пьяный водитель въехал в людей на тротуаре
Жуткое ДТП в Благовещенске: пьяный водитель въехал в людей на тротуаре - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Жуткое ДТП в Благовещенске: пьяный водитель въехал в людей на тротуаре
В Благовещенске в пятницу автомобиль на скорости выехал с дороги на тротуар и сбил людей. Несколько человек, в том числе дети, погибли. Об этом сообщают власти... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T16:15
2024-06-14T16:15
2024-06-14T16:16
происшествия
дтп
благовещенск
ск рф (следственный комитет российской федерации)
общество
дети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Благовещенске в пятницу автомобиль на скорости выехал с дороги на тротуар и сбил людей. Несколько человек, в том числе дети, погибли. Об этом сообщают власти региона и следственные органы."Водитель, как выяснилось с признаками алкогольного опьянения, вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети. К сожалению, есть погибшие", - написал в Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно как минивэн на огромной скорости вылетает с дороги на тротуар, где в тот момент находилось минимум девять человек. Машина полностью разбита, у нее вырвало колесо.По информации губернатора, на место оперативно выехали восемь бригад скорой помощи. Всех пострадавших отвезли в Амурскую областную клиническую больницу.По данным мэра города Олега Имамеева, шесть человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.В Следственном комитете России по Амурской области также уточняют, что водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и выехал на тротуар. Несколько человек, включая несовершеннолетних, погибли на месте.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Также проверкой ДТП занимается прокуратура Приамурья. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей17-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажирВ смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, дтп, благовещенск, ск рф (следственный комитет российской федерации), видео, общество, дети, новости
Жуткое ДТП в Благовещенске: пьяный водитель въехал в людей на тротуаре
В Благовещенске пьяный водитель въехал в людей на тротуаре – двое детей погибли
16:15 14.06.2024 (обновлено: 16:16 14.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Благовещенске в пятницу автомобиль на скорости выехал с дороги на тротуар и сбил людей. Несколько человек, в том числе дети, погибли. Об этом сообщают власти региона и следственные органы.
"Водитель, как выяснилось с признаками алкогольного опьянения, вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети. К сожалению, есть погибшие", - написал в Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно как минивэн на огромной скорости вылетает с дороги на тротуар, где в тот момент находилось минимум девять человек. Машина полностью разбита, у нее вырвало колесо.
По информации губернатора, на место оперативно выехали восемь бригад скорой помощи. Всех пострадавших отвезли в Амурскую областную клиническую больницу.
По данным мэра города Олега Имамеева, шесть человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.
"Что известно к этой минуте. Погибли два мальчика 14-15 лет и женщина 49 лет. Шесть человек, из них трое детей в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Молимся за них", - написал Имамеев в Telegram-канале.
В Следственном комитете России по Амурской области также уточняют, что водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и выехал на тротуар. Несколько человек, включая несовершеннолетних, погибли на месте.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Также проверкой ДТП занимается прокуратура Приамурья. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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