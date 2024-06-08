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Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей
Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей
Женщина-водитель погибла в аварии в районе Красной Поляны, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T19:16
2024-06-08T19:16
2024-06-08T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Женщина-водитель погибла в аварии в районе Красной Поляны, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.Инцидент произошел на федеральной автодороге "Адлер - Красная Поляна" в районе Вантового моста в субботу 8 июня.В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте происшествия, двое несовершеннолетних пассажира 8 и 11 лет были доставлены в медицинское учреждение.В настоящее время движение автотранспорта на участке автодороги "Адлер – Красная Поляна" от 14 до 31 км перекрыто сотрудниками ДПС.Ранее в Краснодарском крае автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии пострадал 6-летний ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером17-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажирВ смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка
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РИА Новости Крым
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дтп, сочи, краснодарский край, новости, происшествия
Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей
Под Красной Поляной погибла женщина водитель, двое детей госпитализированы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Женщина-водитель погибла в аварии в районе Красной Поляны, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.
Инцидент произошел на федеральной автодороге "Адлер - Красная Поляна" в районе Вантового моста в субботу 8 июня.
"Водитель автомобиля Lada Priora допустил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом Hyundai", – сказано в сообщении.
В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте происшествия, двое несовершеннолетних пассажира 8 и 11 лет были доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время движение автотранспорта на участке автодороги "Адлер – Красная Поляна" от 14 до 31 км перекрыто сотрудниками ДПС.
Ранее в Краснодарском крае автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся
. В результате аварии пострадал 6-летний ребенок.
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