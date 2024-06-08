https://crimea.ria.ru/20240608/smertelnyy-obgon-v-sochi-voditel-pogibla-i-postradali-dvoe-detey-1137967040.html

Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей

Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей

Женщина-водитель погибла в аварии в районе Красной Поляны, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T19:16

2024-06-08T19:16

2024-06-08T19:16

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сочи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Женщина-водитель погибла в аварии в районе Красной Поляны, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.Инцидент произошел на федеральной автодороге "Адлер - Красная Поляна" в районе Вантового моста в субботу 8 июня.В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте происшествия, двое несовершеннолетних пассажира 8 и 11 лет были доставлены в медицинское учреждение.В настоящее время движение автотранспорта на участке автодороги "Адлер – Красная Поляна" от 14 до 31 км перекрыто сотрудниками ДПС.Ранее в Краснодарском крае автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии пострадал 6-летний ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером17-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажирВ смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, сочи, краснодарский край, новости, происшествия