Рейтинг@Mail.ru
Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240608/smertelnyy-obgon-v-sochi-voditel-pogibla-i-postradali-dvoe-detey-1137967040.html
Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей
Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей
Женщина-водитель погибла в аварии в районе Красной Поляны, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T19:16
2024-06-08T19:16
дтп
сочи
краснодарский край
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/08/1137966929_79:0:1130:591_1920x0_80_0_0_99393337c2e2a185a28b245f6c9f4184.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Женщина-водитель погибла в аварии в районе Красной Поляны, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.Инцидент произошел на федеральной автодороге "Адлер - Красная Поляна" в районе Вантового моста в субботу 8 июня.В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте происшествия, двое несовершеннолетних пассажира 8 и 11 лет были доставлены в медицинское учреждение.В настоящее время движение автотранспорта на участке автодороги "Адлер – Красная Поляна" от 14 до 31 км перекрыто сотрудниками ДПС.Ранее в Краснодарском крае автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии пострадал 6-летний ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером17-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажирВ смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/08/1137966929_210:0:998:591_1920x0_80_0_0_55f3045510a944d8a35ff65c6452063e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, сочи, краснодарский край, новости, происшествия
Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей

Под Красной Поляной погибла женщина водитель, двое детей госпитализированы

19:16 08.06.2024
 
ДТП в Красной поляне
ДТП в Красной поляне
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Женщина-водитель погибла в аварии в районе Красной Поляны, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.
Инцидент произошел на федеральной автодороге "Адлер - Красная Поляна" в районе Вантового моста в субботу 8 июня.
"Водитель автомобиля Lada Priora допустил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом Hyundai", – сказано в сообщении.
В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте происшествия, двое несовершеннолетних пассажира 8 и 11 лет были доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время движение автотранспорта на участке автодороги "Адлер – Красная Поляна" от 14 до 31 км перекрыто сотрудниками ДПС.
Ранее в Краснодарском крае автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии пострадал 6-летний ребенок.
Читайте также на РИА Новости Крым:
10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером
17-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажир
В смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка
 
ДТПСочиКраснодарский крайНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:16Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей
18:45Угроза ударов по России и дрон "Лягушка" в зоне СВО - топ новостей недели
18:31Актер Юрий Васильев: я влюбился в Крым
18:0510 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером
17:41В Совфеде назвали условия для изменения политики США к Украине
17:13На Аллее звезд в Керчи открыли новые звезды с именами народных артистов
16:4217-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажир
16:21В Днепропетровске сносят монумент на могиле защитников Севастополя
16:06Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады
15:29В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом
15:00По Земле ударили тяжелые солнечные частицы
14:46Почему саммит в Швейцарии обречен на провал
14:30Армия России громит врага: ВСУ потеряли 1600 боевиков
13:51Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе Газа
13:38Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области
13:19Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ
13:05Фицо оценил "добро" Запада на удары по России
12:39На Украине для экономии отменяют и сокращают маршруты пригородных поездов
12:11В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СК
12:06Виновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд
Лента новостейМолния