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10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером
10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером - РИА Новости Крым, 08.06.2024
10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером
10 человек пострадали на дороге "Сосновый Бор - Санкт-Петербург" при столкновении рейсового автобуса с "КамАЗом", полиция проводит проверку, сообщило ГУ МВД по... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T18:05
2024-06-08T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. 10 человек пострадали на дороге "Сосновый Бор - Санкт-Петербург" при столкновении рейсового автобуса с "КамАЗом", полиция проводит проверку, сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале."Полиция Ломоносовского района Ленобласти проводит проверку по факту столкновения автобуса с "КамАЗом". Это произошло 8 июня в 16.36 на автодороге "Сосновый Бор - Санкт-Петербург", на перекрестке Красная Горка - рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали около 10 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что полицией проводится проверка обстоятельств происшествия.
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ленинградская область, санкт-петербург, новости, происшествия, дтп
10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером

Около 10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" в Ленобласти

18:05 08.06.2024
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. 10 человек пострадали на дороге "Сосновый Бор - Санкт-Петербург" при столкновении рейсового автобуса с "КамАЗом", полиция проводит проверку, сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.
"Полиция Ломоносовского района Ленобласти проводит проверку по факту столкновения автобуса с "КамАЗом". Это произошло 8 июня в 16.36 на автодороге "Сосновый Бор - Санкт-Петербург", на перекрестке Красная Горка - рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали около 10 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полицией проводится проверка обстоятельств происшествия.
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