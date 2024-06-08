https://crimea.ria.ru/20240608/10-chelovek-postradali-pri-stolknovenii-avtobusa-s-kamazom-pod-piterom-1137964364.html

10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером

10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером - РИА Новости Крым, 08.06.2024

10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером

10 человек пострадали на дороге "Сосновый Бор - Санкт-Петербург" при столкновении рейсового автобуса с "КамАЗом", полиция проводит проверку, сообщило ГУ МВД по... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T18:05

2024-06-08T18:05

2024-06-08T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. 10 человек пострадали на дороге "Сосновый Бор - Санкт-Петербург" при столкновении рейсового автобуса с "КамАЗом", полиция проводит проверку, сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале."Полиция Ломоносовского района Ленобласти проводит проверку по факту столкновения автобуса с "КамАЗом". Это произошло 8 июня в 16.36 на автодороге "Сосновый Бор - Санкт-Петербург", на перекрестке Красная Горка - рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали около 10 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что полицией проводится проверка обстоятельств происшествия.

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ленинградская область, санкт-петербург, новости, происшествия, дтп