https://crimea.ria.ru/20240618/zhutkaya-avariya-na-trasse-m5-ural---vosem-pogibshikh-i-13-postradavshikh-1138185525.html

Жуткая авария на трассе М5 "Урал" - восемь погибших и 13 пострадавших

Жуткая авария на трассе М5 "Урал" - восемь погибших и 13 пострадавших - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Жуткая авария на трассе М5 "Урал" - восемь погибших и 13 пострадавших

В массовом ДТП с участием большегрузов, ГАЗели и легковых авто на трассе "Урал" в Рязанской области погибли восемь человек и ранены 13. Об этом в... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T10:58

2024-06-18T10:58

2024-06-18T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В массовом ДТП с участием большегрузов, ГАЗели и легковых авто на трассе "Урал" в Рязанской области погибли восемь человек и ранены 13. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек.По данным госавтоинспекции УМВД России по региону, причиной аварии стал выезд автобуса ГАЗель на полосу встречного движения.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, участниками дорожно-транспортного происшествия стали два большегруза, микроавтобус ГАЗель и легковой автомобиль. Трагедия произошла на 273 километре федеральной трассы М-5 "Урал", в Шиловском районе Рязанской области.14 июня масштабное ДТП с большим количеством пострадавших случилось в Благовещенске. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, в числе которых были дети. В итоге два человека погибли, один находится в тяжелом состоянии в реанимации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму перевернулась фура – водитель уснул за рулемВ Нижнегорском районе Крыма поймали пьяного рецидивиста за рулем мопеда Виновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область, происшествия, дтп, транспорт, общество, новости