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Жуткая авария на трассе М5 "Урал" - восемь погибших и 13 пострадавших
Жуткая авария на трассе М5 "Урал" - восемь погибших и 13 пострадавших - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Жуткая авария на трассе М5 "Урал" - восемь погибших и 13 пострадавших
В массовом ДТП с участием большегрузов, ГАЗели и легковых авто на трассе "Урал" в Рязанской области погибли восемь человек и ранены 13. Об этом в... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T10:58
2024-06-18T10:58
2024-06-18T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В массовом ДТП с участием большегрузов, ГАЗели и легковых авто на трассе "Урал" в Рязанской области погибли восемь человек и ранены 13. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек.По данным госавтоинспекции УМВД России по региону, причиной аварии стал выезд автобуса ГАЗель на полосу встречного движения.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, участниками дорожно-транспортного происшествия стали два большегруза, микроавтобус ГАЗель и легковой автомобиль. Трагедия произошла на 273 километре федеральной трассы М-5 "Урал", в Шиловском районе Рязанской области.14 июня масштабное ДТП с большим количеством пострадавших случилось в Благовещенске. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, в числе которых были дети. В итоге два человека погибли, один находится в тяжелом состоянии в реанимации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму перевернулась фура – водитель уснул за рулемВ Нижнегорском районе Крыма поймали пьяного рецидивиста за рулем мопеда Виновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд
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рязанская область, происшествия, дтп, транспорт, общество, новости
Жуткая авария на трассе М5 "Урал" - восемь погибших и 13 пострадавших
Восемь человек погибли и 13 ранены в массовом ДТП с фурами и автобусом на трассе "Урал"
10:58 18.06.2024 (обновлено: 10:59 18.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В массовом ДТП с участием большегрузов, ГАЗели и легковых авто на трассе "Урал" в Рязанской области погибли восемь человек и ранены 13. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По предварительным данным, восемь человек погибли и 13 пострадали, в том числе трое детей", - сообщила она.
В УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек.
По данным госавтоинспекции УМВД России по региону, причиной аварии стал выезд автобуса ГАЗель на полосу встречного движения.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, участниками дорожно-транспортного происшествия стали два большегруза, микроавтобус ГАЗель и легковой автомобиль. Трагедия произошла на 273 километре федеральной трассы М-5 "Урал", в Шиловском районе Рязанской области.
14 июня масштабное ДТП с большим количеством пострадавших
случилось в Благовещенске. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, в числе которых были дети. В итоге два человека погибли
, один находится в тяжелом состоянии в реанимации.
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