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Виновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд

Виновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Виновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд

Водитель, устроивший массовую аварию в Керчи, в результате которого погиб один и пострадали еще четыре человека, предстанет перед судом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T12:06

2024-06-08T12:06

2024-06-08T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Водитель, устроивший массовую аварию в Керчи, в результате которого погиб один и пострадали еще четыре человека, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый, двигаясь по шоссе Героев Сталинграда со скоростью 113 км/ч, не справился с управлением автомобиля и допустил столкновение с четырьмя машинами, которые остановились на перекрестке на запрещающий сигнал светофора.Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем BMW, допустил наезд на стоящие на перекрестке на запрещающий сигнал светофора автомобили Daewoo, Nissan, Ford и Geely. В результате аварии 61-летний водитель автомобиля Daewoo был смертельно травмирован, пассажир автомобиля Ford, водитель, пассажир автомобиля Geely и 15-летний пассажир Nissan с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Пчела стала причиной ДТП на Кубани – травмирован ребенокТрамвай был неисправен – возбуждено уголовное дело после ДТП в КемеровоВ Крыму перевернулась фура – водитель уснул за рулем

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, прокуратура республики крым, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, общество, новости крыма