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Виновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд
Виновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Виновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд
Водитель, устроивший массовую аварию в Керчи, в результате которого погиб один и пострадали еще четыре человека, предстанет перед судом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T12:06
2024-06-08T12:06
2024-06-08T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Водитель, устроивший массовую аварию в Керчи, в результате которого погиб один и пострадали еще четыре человека, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый, двигаясь по шоссе Героев Сталинграда со скоростью 113 км/ч, не справился с управлением автомобиля и допустил столкновение с четырьмя машинами, которые остановились на перекрестке на запрещающий сигнал светофора.Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем BMW, допустил наезд на стоящие на перекрестке на запрещающий сигнал светофора автомобили Daewoo, Nissan, Ford и Geely. В результате аварии 61-летний водитель автомобиля Daewoo был смертельно травмирован, пассажир автомобиля Ford, водитель, пассажир автомобиля Geely и 15-летний пассажир Nissan с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Пчела стала причиной ДТП на Кубани – травмирован ребенокТрамвай был неисправен – возбуждено уголовное дело после ДТП в КемеровоВ Крыму перевернулась фура – водитель уснул за рулем
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, прокуратура республики крым, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, общество, новости крыма
Виновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд
В Керчи виновник массового ДТП со смертельным исходом пойдет под суд - прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Водитель, устроивший массовую аварию в Керчи, в результате которого погиб один и пострадали еще четыре человека, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый, двигаясь по шоссе Героев Сталинграда со скоростью 113 км/ч, не справился с управлением автомобиля и допустил столкновение с четырьмя машинами, которые остановились на перекрестке на запрещающий сигнал светофора.
"В результате ДТП водитель одного из автомобилей скончался, – сказано в сообщении. – Обвиняемый с места совершения преступления скрылся, однако был оперативно установлен и задержан сотрудниками органов внутренних дел".
Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.
Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем BMW, допустил наезд на стоящие на перекрестке на запрещающий сигнал светофора автомобили Daewoo, Nissan, Ford и Geely.
В результате аварии 61-летний водитель автомобиля Daewoo был смертельно травмирован
, пассажир автомобиля Ford, водитель, пассажир автомобиля Geely и 15-летний пассажир Nissan с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.
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