https://crimea.ria.ru/20240607/tramvay-byl-neispraven--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-posle-dtp-v-kemerovo-1137929839.html
Трамвай был неисправен – возбуждено уголовное дело после ДТП в Кемерово
Трамвай был неисправен – возбуждено уголовное дело после ДТП в Кемерово - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Трамвай был неисправен – возбуждено уголовное дело после ДТП в Кемерово
Уголовное дело по факту халатности возбуждено в Кемеровской области после столкновения трамваев, в результате которого один человек погиб и более 140... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T10:39
2024-06-07T10:39
2024-06-07T10:42
кемерово
кемеровская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
дтп
транспорт
общественный транспорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137929699_0:12:1195:684_1920x0_80_0_0_de5854d94165a5327a35803b2c936e46.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту халатности возбуждено в Кемеровской области после столкновения трамваев, в результате которого один человек погиб и более 140 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.По версии следствия, неустановленные в данный момент должностные лица Управления транспорта и связи администрации Кемерово своевременно не приняли достаточных мер по контролю за деятельностью электротранспортной компании и другими подведомственными организациями.В результате 6 июня 2024 года в рейс вышел неисправный трамвай, который столкнулся с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра."В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров - один мужчина скончался, остальным оказывается необходимая медицинская помощь", – добавили в ведомстве.В настоящее время следователи СК России проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и должностных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.О столкновении двух пассажирских трамваев на Логовском шоссе в Кемерово в четверг сообщил губернатор Кемеровской области Илья Сердюк. Первоначально сообщалось о 67 пострадавших, трое из которых находились в тяжелом состоянии. Одного из них спасти не удалось.В Минздраве РФ позже сообщили, что число пострадавших в ДТП выросло до 90 человек, в их числе было пятеро детей. 78 человек доставлены в больницы. Позже число пострадавших превысило 100 человек.Правоохранители задержали директора и мастера "Кемеровской электротранспортной компании".Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирамиСтало известно о состоянии раненых в столкновении трамваев в КемеровоВ Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо
кемерово
кемеровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137929699_55:0:967:684_1920x0_80_0_0_36f269e5817af2df7d49a96583e8f870.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемерово, кемеровская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, дтп, транспорт, общественный транспорт, новости
Трамвай был неисправен – возбуждено уголовное дело после ДТП в Кемерово
Следком возбудил уголовное дело о халатности после столкновения трамваев в Кемерово
10:39 07.06.2024 (обновлено: 10:42 07.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту халатности возбуждено в Кемеровской области после столкновения трамваев, в результате которого один человек погиб и более 140 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"По факту ненадлежащего обеспечения контроля за деятельностью организации-перевозчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека)", – сказано в сообщении.
По версии следствия, неустановленные в данный момент должностные лица Управления транспорта и связи администрации Кемерово своевременно не приняли достаточных мер по контролю за деятельностью электротранспортной компании и другими подведомственными организациями.
В результате 6 июня 2024 года в рейс вышел неисправный трамвай, который столкнулся с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра.
"В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров - один мужчина скончался, остальным оказывается необходимая медицинская помощь", – добавили в ведомстве.
В настоящее время следователи СК России проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и должностных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.
О столкновении двух пассажирских трамваев на Логовском шоссе в Кемерово в четверг сообщил губернатор Кемеровской области
Илья Сердюк. Первоначально сообщалось о 67 пострадавших
, трое из которых находились в тяжелом состоянии. Одного из них спасти не удалось
.
В Минздраве РФ позже сообщили, что число пострадавших в ДТП
выросло до 90 человек, в их числе было пятеро детей. 78 человек доставлены в больницы. Позже число пострадавших превысило 100 человек.
Правоохранители задержали
директора и мастера "Кемеровской электротранспортной компании".
Читайте также на РИА Новости Крым: