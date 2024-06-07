https://crimea.ria.ru/20240607/tramvay-byl-neispraven--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-posle-dtp-v-kemerovo-1137929839.html

Трамвай был неисправен – возбуждено уголовное дело после ДТП в Кемерово

Трамвай был неисправен – возбуждено уголовное дело после ДТП в Кемерово - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Трамвай был неисправен – возбуждено уголовное дело после ДТП в Кемерово

Уголовное дело по факту халатности возбуждено в Кемеровской области после столкновения трамваев, в результате которого один человек погиб и более 140... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T10:39

2024-06-07T10:39

2024-06-07T10:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту халатности возбуждено в Кемеровской области после столкновения трамваев, в результате которого один человек погиб и более 140 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.По версии следствия, неустановленные в данный момент должностные лица Управления транспорта и связи администрации Кемерово своевременно не приняли достаточных мер по контролю за деятельностью электротранспортной компании и другими подведомственными организациями.В результате 6 июня 2024 года в рейс вышел неисправный трамвай, который столкнулся с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра."В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров - один мужчина скончался, остальным оказывается необходимая медицинская помощь", – добавили в ведомстве.В настоящее время следователи СК России проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и должностных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.О столкновении двух пассажирских трамваев на Логовском шоссе в Кемерово в четверг сообщил губернатор Кемеровской области Илья Сердюк. Первоначально сообщалось о 67 пострадавших, трое из которых находились в тяжелом состоянии. Одного из них спасти не удалось.В Минздраве РФ позже сообщили, что число пострадавших в ДТП выросло до 90 человек, в их числе было пятеро детей. 78 человек доставлены в больницы. Позже число пострадавших превысило 100 человек.Правоохранители задержали директора и мастера "Кемеровской электротранспортной компании".Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирамиСтало известно о состоянии раненых в столкновении трамваев в КемеровоВ Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, кемеровская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, дтп, транспорт, общественный транспорт, новости