https://crimea.ria.ru/20240606/v-kemerovo-po-delu-stolknoveniya-tramvaev-zaderzhany-dva-sotrudnika-depo-1137919720.html

В Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо

В Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо - РИА Новости Крым, 06.06.2024

В Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо

На Кузбассе после столкновения двух трамваев задержаны директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании". Об этом сообщает пресс-служба Следственного РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T19:15

2024-06-06T19:15

2024-06-06T19:15

происшествия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

кемерово

транспорт

трамвай

общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. На Кузбассе после столкновения двух трамваев задержаны директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Один из пострадавших впоследствии скончался, остальным оказывается необходимая медицинская помощь.Должностные лица организации-перевозчика подозреваются в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.О столкновении двух пассажирских трамваев на Логовском шоссе в Кемерово утром сообщил губернатор Кемеровской области Илья Сердюк. Первоначально сообщалось о 67 пострадавших, трое из которых находились в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что одного из них спасти не удалось. В Минздраве РФ сообщили, что число пострадавших в ДТП выросло до 90 человек, в том числе пятеро детей. 78 человек доставлены в больницы.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирамиКрушение пассажирского поезда с Украины в Чехии – есть погибшиеВ Следкоме рассказали подробности столкновения сухогруза с ж/д мостом

кемерово

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), кемерово, транспорт, трамвай, общественный транспорт