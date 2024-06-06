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В Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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В Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо
В Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо - РИА Новости Крым, 06.06.2024
В Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо
На Кузбассе после столкновения двух трамваев задержаны директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании". Об этом сообщает пресс-служба Следственного РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T19:15
2024-06-06T19:15
происшествия
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
кемерово
транспорт
трамвай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. На Кузбассе после столкновения двух трамваев задержаны директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Один из пострадавших впоследствии скончался, остальным оказывается необходимая медицинская помощь.Должностные лица организации-перевозчика подозреваются в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.О столкновении двух пассажирских трамваев на Логовском шоссе в Кемерово утром сообщил губернатор Кемеровской области Илья Сердюк. Первоначально сообщалось о 67 пострадавших, трое из которых находились в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что одного из них спасти не удалось. В Минздраве РФ сообщили, что число пострадавших в ДТП выросло до 90 человек, в том числе пятеро детей. 78 человек доставлены в больницы.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирамиКрушение пассажирского поезда с Украины в Чехии – есть погибшиеВ Следкоме рассказали подробности столкновения сухогруза с ж/д мостом
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), кемерово, транспорт, трамвай, общественный транспорт
В Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо

В Кемерово после столкновения трамваев задержаны директор и мастер трамвайного депо

19:15 06.06.2024
 
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. На Кузбассе после столкновения двух трамваев задержаны директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"6 июня 2024 года фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по шоссе Логовому. В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 100 пассажиров", – говорится в сообщении ведомства.

Один из пострадавших впоследствии скончался, остальным оказывается необходимая медицинская помощь.
Должностные лица организации-перевозчика подозреваются в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
О столкновении двух пассажирских трамваев на Логовском шоссе в Кемерово утром сообщил губернатор Кемеровской области Илья Сердюк. Первоначально сообщалось о 67 пострадавших, трое из которых находились в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что одного из них спасти не удалось. В Минздраве РФ сообщили, что число пострадавших в ДТП выросло до 90 человек, в том числе пятеро детей. 78 человек доставлены в больницы.
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ПроисшествияНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КемеровоТранспортТрамвайОбщественный транспорт
 
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