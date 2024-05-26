https://crimea.ria.ru/20240526/v-sledkome-rasskazali-podrobnosti-stolknoveniya-sukhogruza-s-zhd-mostom-1137607450.html
В Следкоме рассказали подробности столкновения сухогруза с ж/д мостом
В Следкоме рассказали подробности столкновения сухогруза с ж/д мостом - РИА Новости Крым, 26.05.2024
В Следкоме рассказали подробности столкновения сухогруза с ж/д мостом
Следователи выясняют обстоятельства ЧП с речным судном в Ростовской области. Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление по транспорту,... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T15:10
2024-05-26T15:10
2024-05-26T15:13
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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ростов-на-дону
транспорт
железная дорога
поезд
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Следователи выясняют обстоятельства ЧП с речным судном в Ростовской области. Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление по транспорту, сухогруз врезался в опору моста.Столкновение судна с разводным железнодорожным мостом через Дон произошло в воскресенье в 11:15 на участке Ростов-на-Дону – Батайск, сообщал ранее официальный новостной канал РЖД.Доследственную проверку ведет ростовский следственный отдел на транспорте. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются условия и причины произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за "таран" военного корабля оштрафовали капитана буксираВ американской Оклахоме баржа врезалась в мостС опрокинувшегося в Крыму сухогруза спасли трех человек
ростов-на-дону
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, ростов-на-дону, транспорт, железная дорога, поезд, происшествия
В Следкоме рассказали подробности столкновения сухогруза с ж/д мостом
Подробности столкновения сухогруза с ж/д мостом на Дону рассказали в Следкоме
15:10 26.05.2024 (обновлено: 15:13 26.05.2024)