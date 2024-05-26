https://crimea.ria.ru/20240526/v-sledkome-rasskazali-podrobnosti-stolknoveniya-sukhogruza-s-zhd-mostom-1137607450.html

В Следкоме рассказали подробности столкновения сухогруза с ж/д мостом

В Следкоме рассказали подробности столкновения сухогруза с ж/д мостом - РИА Новости Крым, 26.05.2024

В Следкоме рассказали подробности столкновения сухогруза с ж/д мостом

Следователи выясняют обстоятельства ЧП с речным судном в Ростовской области. Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление по транспорту,... РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T15:10

2024-05-26T15:10

2024-05-26T15:13

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

ростов-на-дону

транспорт

железная дорога

поезд

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137607338_0:40:418:275_1920x0_80_0_0_a370c0d16be8232e66ccd9eaf51ccfb6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Следователи выясняют обстоятельства ЧП с речным судном в Ростовской области. Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление по транспорту, сухогруз врезался в опору моста.Столкновение судна с разводным железнодорожным мостом через Дон произошло в воскресенье в 11:15 на участке Ростов-на-Дону – Батайск, сообщал ранее официальный новостной канал РЖД.Доследственную проверку ведет ростовский следственный отдел на транспорте. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются условия и причины произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за "таран" военного корабля оштрафовали капитана буксираВ американской Оклахоме баржа врезалась в мостС опрокинувшегося в Крыму сухогруза спасли трех человек

ростов-на-дону

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, ростов-на-дону, транспорт, железная дорога, поезд, происшествия