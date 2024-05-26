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В Ростове-на-Дону речное судно врезалось в железнодорожный мост

В Ростове-на-Дону речное судно врезалось в железнодорожный мост - РИА Новости Крым, 26.05.2024

В Ростове-на-Дону речное судно врезалось в железнодорожный мост

Речное судно врезалось в мост в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД. РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T14:02

2024-05-26T14:02

2024-05-26T14:06

ростов-на-дону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Речное судно врезалось в мост в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД.По данным РЖД, пострадавших в происшествии нет. На движение поездов ситуация не повлияла.Движение поездов через реку Дон в Ростове-на-Дону не прерывается, уточняет пресс-служба компании.В ноябре прошлого года сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза.

ростов-на-дону

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону