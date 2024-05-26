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В Ростове-на-Дону речное судно врезалось в железнодорожный мост
В Ростове-на-Дону речное судно врезалось в железнодорожный мост - РИА Новости Крым, 26.05.2024
В Ростове-на-Дону речное судно врезалось в железнодорожный мост
Речное судно врезалось в мост в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД. РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T14:02
2024-05-26T14:02
2024-05-26T14:06
ростов-на-дону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Речное судно врезалось в мост в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД.По данным РЖД, пострадавших в происшествии нет. На движение поездов ситуация не повлияла.Движение поездов через реку Дон в Ростове-на-Дону не прерывается, уточняет пресс-служба компании.В ноябре прошлого года сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза.
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону
В Ростове-на-Дону речное судно врезалось в железнодорожный мост
Речное судно врезалось в железнодорожный мост в Ростове-на-Дону
14:02 26.05.2024 (обновлено: 14:06 26.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Речное судно врезалось в мост в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД.
"Сегодня в 11:15 мск на участке Ростов-на-Дону – Батайск произошло столкновение речного судна с разводным железнодорожным мостом через Дон", – сказано в сообщении.
По данным РЖД, пострадавших в происшествии нет. На движение поездов ситуация не повлияла.
Движение поездов через реку Дон в Ростове-на-Дону не прерывается, уточняет пресс-служба компании.
В ноябре прошлого года
сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза.