https://crimea.ria.ru/20240626/kakaya-radiatsionnaya-obstanovka-v-energodare-posle-udara-kieva-po-zaes-1138367859.html

Какая радиационная обстановка в Энергодаре после удара Киева по ЗАЭС

Какая радиационная обстановка в Энергодаре после удара Киева по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Какая радиационная обстановка в Энергодаре после удара Киева по ЗАЭС

поста радиационного контроля ведет Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T11:08

2024-06-26T11:08

2024-06-26T11:09

заэс (запорожская атомная электростанция)

федеральное медико-биологическое агентство (фмба)

запорожская область

безопасность

новые регионы россии

ядерная энергетика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Радиационную обстановку в Запорожской области после артиллеристского удара вооруженных сил Украины по ЗАЭС и разрушения поста радиационного контроля ведет Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), сообщает пресс-служба ведомства.В среду утром украинские боевики из артиллерии обстреляли один из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. В результате он был полностью уничтожен.Отмечается, что функционирование подразделений агентства в городе Энергодар осуществляется в штатном режиме.Передвижная лаборатория радиационного контроля развернута в Энергодаре для обеспечения готовности к предупреждению и ликвидации возможных последствий ЧС радиационного характера. Она укомплектована дозиметрическими приборами и специальными радиологическими укладками для оказания первичной медико-санитарной помощи при радиационных поражениях.22 июня ВСУ при помощи беспилотников атаковали Энергодар. Подстанция "Радуга" была атакована дважды. При обстрелах погибли люди.Украинские боевики регулярно совершают атаки на Запорожскую АЭС. Ситуация на станции нестабильна - подорваны семь столпов ядерной защиты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявлял ранее гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Читайте также на РИА Новости Крым:О рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭЕсть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – экспертНа ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), федеральное медико-биологическое агентство (фмба), запорожская область, безопасность, новые регионы россии, ядерная энергетика, новости