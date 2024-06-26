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Какая радиационная обстановка в Энергодаре после удара Киева по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Какая радиационная обстановка в Энергодаре после удара Киева по ЗАЭС
Какая радиационная обстановка в Энергодаре после удара Киева по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Какая радиационная обстановка в Энергодаре после удара Киева по ЗАЭС
поста радиационного контроля ведет Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T11:08
2024-06-26T11:09
заэс (запорожская атомная электростанция)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
запорожская область
безопасность
новые регионы россии
ядерная энергетика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Радиационную обстановку в Запорожской области после артиллеристского удара вооруженных сил Украины по ЗАЭС и разрушения поста радиационного контроля ведет Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), сообщает пресс-служба ведомства.В среду утром украинские боевики из артиллерии обстреляли один из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. В результате он был полностью уничтожен.Отмечается, что функционирование подразделений агентства в городе Энергодар осуществляется в штатном режиме.Передвижная лаборатория радиационного контроля развернута в Энергодаре для обеспечения готовности к предупреждению и ликвидации возможных последствий ЧС радиационного характера. Она укомплектована дозиметрическими приборами и специальными радиологическими укладками для оказания первичной медико-санитарной помощи при радиационных поражениях.22 июня ВСУ при помощи беспилотников атаковали Энергодар. Подстанция "Радуга" была атакована дважды. При обстрелах погибли люди.Украинские боевики регулярно совершают атаки на Запорожскую АЭС. Ситуация на станции нестабильна - подорваны семь столпов ядерной защиты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявлял ранее гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Читайте также на РИА Новости Крым:О рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭЕсть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – экспертНа ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), федеральное медико-биологическое агентство (фмба), запорожская область, безопасность, новые регионы россии, ядерная энергетика, новости
Какая радиационная обстановка в Энергодаре после удара Киева по ЗАЭС

ФМБА сообщило о радиационной обстановке в Энергодаре после нового удара Украины по ЗАЭС

11:08 26.06.2024 (обновлено: 11:09 26.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Радиационную обстановку в Запорожской области после артиллеристского удара вооруженных сил Украины по ЗАЭС и разрушения поста радиационного контроля ведет Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), сообщает пресс-служба ведомства.
В среду утром украинские боевики из артиллерии обстреляли один из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. В результате он был полностью уничтожен.
"Силами передвижной лаборатории радиационного контроля филиала Центра гигиены и эпидемиологии № 33 ФМБА России проводится контроль радиационной обстановки на территории города Энергодар. Превышений естественных фоновых значений не выявлено", - говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что функционирование подразделений агентства в городе Энергодар осуществляется в штатном режиме.
Передвижная лаборатория радиационного контроля развернута в Энергодаре для обеспечения готовности к предупреждению и ликвидации возможных последствий ЧС радиационного характера. Она укомплектована дозиметрическими приборами и специальными радиологическими укладками для оказания первичной медико-санитарной помощи при радиационных поражениях.
"Доставлен необходимый запас средств индивидуальной защиты, средств для проведения санитарной обработки и радиопротекторов. Развернуто отделение с коечным фондом для оказания специализированной помощи пострадавшим с травматическими повреждениями и комбинированными радиационными поражениями", - уточняют в ФМБА.
22 июня ВСУ при помощи беспилотников атаковали Энергодар. Подстанция "Радуга" была атакована дважды. При обстрелах погибли люди.
Украинские боевики регулярно совершают атаки на Запорожскую АЭС. Ситуация на станции нестабильна - подорваны семь столпов ядерной защиты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявлял ранее гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)Запорожская областьБезопасностьНовые регионы РоссииЯдерная энергетикаНовости
 
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