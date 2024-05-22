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Украинские боевики атаковали территорию Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Украинские боевики атаковали территорию Запорожской АЭС
Украинские боевики атаковали территорию Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Украинские боевики атаковали территорию Запорожской АЭС
Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию Запорожской атомной станции, сообщает официальный Telegram-канал Запорожской АЭС. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T15:52
2024-05-22T15:57
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
энергодар
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию Запорожской атомной станции, сообщает официальный Telegram-канал Запорожской АЭС.Также уточняется, что на протяжении последних двух дней было совершено несколько атак БПЛА по жилым и социальным объектам города Энергодар, рядом с которым расположена Запорожская АЭС.Обстрелы мирного населения, а также Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы и однозначно являются террористическими актами, подчеркнуто в сообщении.Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС позволит неукоснительное соблюдение столпов ядерной безопасности в рамках пяти основных принципов.15 апреля Гросси на заседании Совбеза ООН Гросси заявил, что безрассудные атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены. Однако через три дня Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление, что российская сторона намерена на заседаниях исполнительного совета МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН добиться оценки атак Киева на Запорожскую атомную электростанцию.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварииО рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭЕсть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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заэс (запорожская атомная электростанция), новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, энергодар, запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Украинские боевики атаковали территорию Запорожской АЭС

Транспортный цех Запорожской АЭС атакован украинским дроном

15:52 22.05.2024 (обновлено: 15:57 22.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию Запорожской атомной станции, сообщает официальный Telegram-канал Запорожской АЭС.
"Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС, – сказано в сообщении. Пострадавших и критических разрушений нет".
Также уточняется, что на протяжении последних двух дней было совершено несколько атак БПЛА по жилым и социальным объектам города Энергодар, рядом с которым расположена Запорожская АЭС.
Обстрелы мирного населения, а также Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы и однозначно являются террористическими актами, подчеркнуто в сообщении.
Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС позволит неукоснительное соблюдение столпов ядерной безопасности в рамках пяти основных принципов.
15 апреля Гросси на заседании Совбеза ООН Гросси заявил, что безрассудные атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены. Однако через три дня Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление, что российская сторона намерена на заседаниях исполнительного совета МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН добиться оценки атак Киева на Запорожскую атомную электростанцию.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)НовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияЭнергодарЗапорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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