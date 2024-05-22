https://crimea.ria.ru/20240522/ukrainskie-boeviki-atakovali-territoriyu-zaporozhskoy-aes-1137493762.html

Украинские боевики атаковали территорию Запорожской АЭС

Украинские боевики атаковали территорию Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Украинские боевики атаковали территорию Запорожской АЭС

Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию Запорожской атомной станции, сообщает официальный Telegram-канал Запорожской АЭС. РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T15:52

2024-05-22T15:52

2024-05-22T15:57

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

энергодар

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию Запорожской атомной станции, сообщает официальный Telegram-канал Запорожской АЭС.Также уточняется, что на протяжении последних двух дней было совершено несколько атак БПЛА по жилым и социальным объектам города Энергодар, рядом с которым расположена Запорожская АЭС.Обстрелы мирного населения, а также Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы и однозначно являются террористическими актами, подчеркнуто в сообщении.Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС позволит неукоснительное соблюдение столпов ядерной безопасности в рамках пяти основных принципов.15 апреля Гросси на заседании Совбеза ООН Гросси заявил, что безрассудные атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены. Однако через три дня Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление, что российская сторона намерена на заседаниях исполнительного совета МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН добиться оценки атак Киева на Запорожскую атомную электростанцию.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварииО рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭЕсть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, энергодар, запорожская область, всу (вооруженные силы украины)