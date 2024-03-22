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На ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия
На ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия - РИА Новости Крым, 22.03.2024
На ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия
Высоковольтная линия "Днепровская", которая снабжает Запорожскую атомную электростанцию, отключена утром в пятницу. Об этом сообщает министр энергетики Украины... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T08:43
2024-03-22T08:43
2024-03-22T08:48
заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Высоковольтная линия "Днепровская", которая снабжает Запорожскую атомную электростанцию, отключена утром в пятницу. Об этом сообщает министр энергетики Украины Герман Галущенко."Обесточена одна из линий электропередачи, питающей ЗАЭС", - заявил он.Эту информацию подтвердили и в администрации станции.При этом сообщается, что радиационный фон на станции и прилегающей территории остается в норме и не изменился. В данный момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.Утром в пятницу серия мощных взрывов прозвучала в ряде областей Украины. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харькове, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в подконтрольным Киеву Херсоне и Запорожье.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки взрывов: что происходит в Харькове и еще пяти областях УкраиныВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭСГросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭС
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, происшествия, в мире, новости
На ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия
На Запорожской АЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия "Днепровская"
08:43 22.03.2024 (обновлено: 08:48 22.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Высоковольтная линия "Днепровская", которая снабжает Запорожскую атомную электростанцию, отключена утром в пятницу. Об этом сообщает министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Обесточена одна из линий электропередачи, питающей ЗАЭС", - заявил он.
Эту информацию подтвердили и в администрации станции.
"22.03.2024 в 6.10 (совпадает с МСК – ред.) на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Днепровская". Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 330 кВ "Ферросплавная". Угроз нарушений пределов безопасности нет", - сообщила администрация станции.
При этом сообщается, что радиационный фон на станции и прилегающей территории остается в норме и не изменился.
В данный момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Утром в пятницу серия мощных взрывов прозвучала
в ряде областей Украины. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харькове, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в подконтрольным Киеву Херсоне и Запорожье.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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