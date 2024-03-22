https://crimea.ria.ru/20240322/na-zaes-otklyuchilas-snabzhayuschaya-stantsiyu-vysokovoltnaya-liniya-1135912798.html

На ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия

На ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия - РИА Новости Крым, 22.03.2024

На ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия

Высоковольтная линия "Днепровская", которая снабжает Запорожскую атомную электростанцию, отключена утром в пятницу. Об этом сообщает министр энергетики Украины... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T08:43

2024-03-22T08:43

2024-03-22T08:48

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

происшествия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Высоковольтная линия "Днепровская", которая снабжает Запорожскую атомную электростанцию, отключена утром в пятницу. Об этом сообщает министр энергетики Украины Герман Галущенко."Обесточена одна из линий электропередачи, питающей ЗАЭС", - заявил он.Эту информацию подтвердили и в администрации станции.При этом сообщается, что радиационный фон на станции и прилегающей территории остается в норме и не изменился. В данный момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.Утром в пятницу серия мощных взрывов прозвучала в ряде областей Украины. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харькове, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в подконтрольным Киеву Херсоне и Запорожье.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки взрывов: что происходит в Харькове и еще пяти областях УкраиныВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭСГросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, происшествия, в мире, новости