https://crimea.ria.ru/20240322/desyatki-vzryvov-chto-proiskhodit-v-kharkove-i-esche-pyati-oblastyakh-ukrainy-1135910883.html

Десятки взрывов: что происходит в Харькове и еще пяти областях Украины

Десятки взрывов: что происходит в Харькове и еще пяти областях Украины - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Десятки взрывов: что происходит в Харькове и еще пяти областях Украины

Несколько серий взрывов ночью и утром в пятницу прозвучали в Харькове. Есть поражения объектов и в подконтрольной Киеву части Запорожья, в Днепропетровской... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T06:46

2024-03-22T06:46

2024-03-22T08:36

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харьковская область

одесса

одесская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Несколько серий взрывов ночью и утром в пятницу прозвучали в Харькове. Есть поражения объектов и в подконтрольной Киеву части Запорожья, в Днепропетровской области. Воздушная тревога звучит на всей территории страны. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Поставленный Киевом мэр города Игорь Терехов в первый раз сообщение об ударах разместил в своем Telegram-канале в 5:33. Третья волна ударов гремит в городе с 6:14, есть повреждения и нарушения в работе ресурсных организаций.По данным СМИ и властей подконтрольного Украине Запорожья, после взрывов в городе повреждены объекты инфраструктуры. Взрывы утром также звучат в Днепропетровске, Херсоне и Хмельницком, сообщают местные власти.В Кривом Роге ударами повреждены объекты критической инфраструктуры.О ракетной опасности ночью сообщали власти 16 областей. В том числе в Киевской области, Одессе и области, а также во Львовской и Полтавской областях, на подконтрольной Киеву территории Херсонской и Запорожской областей и в ДНР. Утром сирены включили в Киеве и Черниговской области, а затем и в оставшихся Закарпатской, Волынской и Ровненской областях. Таким образом ракетная опасность объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.В четверг мэр Киева Виталий Кличко сообщал о серии взрывов и пожаров в столице Украины. Позже в Минобороны сообщили о ночном ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУУничтожен украинский "Град" и крупный склад топлива для ВСУСерия мощных взрывов прогремела на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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