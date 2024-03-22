Рейтинг@Mail.ru
Десятки взрывов: что происходит в Харькове и еще пяти областях Украины - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240322/desyatki-vzryvov-chto-proiskhodit-v-kharkove-i-esche-pyati-oblastyakh-ukrainy-1135910883.html
Десятки взрывов: что происходит в Харькове и еще пяти областях Украины
Десятки взрывов: что происходит в Харькове и еще пяти областях Украины - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Десятки взрывов: что происходит в Харькове и еще пяти областях Украины
Несколько серий взрывов ночью и утром в пятницу прозвучали в Харькове. Есть поражения объектов и в подконтрольной Киеву части Запорожья, в Днепропетровской... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T06:46
2024-03-22T08:36
украина
харьков
харьковская область
одесса
одесская область
днепропетровск
днепропетровская область
кривой рог
хмельницкая область
хмельницкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131563517_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_c77adab8f653b9a1cab61624d91dea30.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Несколько серий взрывов ночью и утром в пятницу прозвучали в Харькове. Есть поражения объектов и в подконтрольной Киеву части Запорожья, в Днепропетровской области. Воздушная тревога звучит на всей территории страны. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Поставленный Киевом мэр города Игорь Терехов в первый раз сообщение об ударах разместил в своем Telegram-канале в 5:33. Третья волна ударов гремит в городе с 6:14, есть повреждения и нарушения в работе ресурсных организаций.По данным СМИ и властей подконтрольного Украине Запорожья, после взрывов в городе повреждены объекты инфраструктуры. Взрывы утром также звучат в Днепропетровске, Херсоне и Хмельницком, сообщают местные власти.В Кривом Роге ударами повреждены объекты критической инфраструктуры.О ракетной опасности ночью сообщали власти 16 областей. В том числе в Киевской области, Одессе и области, а также во Львовской и Полтавской областях, на подконтрольной Киеву территории Херсонской и Запорожской областей и в ДНР. Утром сирены включили в Киеве и Черниговской области, а затем и в оставшихся Закарпатской, Волынской и Ровненской областях. Таким образом ракетная опасность объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.В четверг мэр Киева Виталий Кличко сообщал о серии взрывов и пожаров в столице Украины. Позже в Минобороны сообщили о ночном ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУУничтожен украинский "Град" и крупный склад топлива для ВСУСерия мощных взрывов прогремела на Украине
украина
харьков
харьковская область
одесса
одесская область
днепропетровск
днепропетровская область
кривой рог
хмельницкая область
хмельницкий
львовская область
полтавская область
запорожье
херсон
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131563517_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_65c7e35819dcff19f36eeca5743db1f7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, харьков, харьковская область, одесса, одесская область, днепропетровск, днепропетровская область, кривой рог, хмельницкая область, хмельницкий, львовская область, полтавская область, запорожье, херсон, в мире, ракетная опасность, новости
Десятки взрывов: что происходит в Харькове и еще пяти областях Украины

В шести областях Украины утром 22 марта гремят взрывы – тревога объявлена во всей стране

06:46 22.03.2024 (обновлено: 08:36 22.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Несколько серий взрывов ночью и утром в пятницу прозвучали в Харькове. Есть поражения объектов и в подконтрольной Киеву части Запорожья, в Днепропетровской области. Воздушная тревога звучит на всей территории страны. Об этом сообщают местные власти и СМИ.
Поставленный Киевом мэр города Игорь Терехов в первый раз сообщение об ударах разместил в своем Telegram-канале в 5:33.

"Около 15 взрывов в Харькове. На местах вспыхнули пожары, есть проблемы с электричеством из-за попаданий в энергетические структуры", - сообщил он о второй серии взрывов.

Третья волна ударов гремит в городе с 6:14, есть повреждения и нарушения в работе ресурсных организаций.
По данным СМИ и властей подконтрольного Украине Запорожья, после взрывов в городе повреждены объекты инфраструктуры.
Взрывы утром также звучат в Днепропетровске, Херсоне и Хмельницком, сообщают местные власти.
В Кривом Роге ударами повреждены объекты критической инфраструктуры.
О ракетной опасности ночью сообщали власти 16 областей. В том числе в Киевской области, Одессе и области, а также во Львовской и Полтавской областях, на подконтрольной Киеву территории Херсонской и Запорожской областей и в ДНР.
Утром сирены включили в Киеве и Черниговской области, а затем и в оставшихся Закарпатской, Волынской и Ровненской областях. Таким образом ракетная опасность объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
В четверг мэр Киева Виталий Кличко сообщал о серии взрывов и пожаров в столице Украины.
Позже в Минобороны сообщили о ночном ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУ
Уничтожен украинский "Град" и крупный склад топлива для ВСУ
Серия мощных взрывов прогремела на Украине
 
УкраинаХарьковХарьковская областьОдессаОдесская областьДнепропетровскДнепропетровская областьКривой РогХмельницкая областьХмельницкийЛьвовская областьПолтавская областьЗапорожьеХерсонВ миреРакетная опасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:54Женщина погибла при атаке ВСУ на Белгород
08:43На ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия
08:18ВСУ утром ударили по Белгороду и области западными реактивными снарядами
07:53Маевка в этом году будет длиться четыре дня – с воскресенья до среды
07:31В Севастополе подросток на питбайке въехал в авто и перевернулся
07:18Каникулы без гаджетов: куда пойти и что увидеть в Крыму детям и родителям
06:59Где в Севастополе в пятницу не будет света: список адресов
06:46Десятки взрывов: что происходит в Харькове и еще пяти областях Украины
06:02Саундтреком к фильму Сергея Жигунова станет спетая ИИ песня про Зурбаган
00:01В горах мокрый снег: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 22 марта
22:51Главное за день: 21 марта
22:22Главные новости Крыма: 21 марта
21:48В чем крымчанам могут помочь профсоюзы: статистика и факты
21:28В центре Симферополя перекроют движение: где пройдет обрезка деревьев
20:53В Севастополе опровергли фейк о нехватке питания и подгузников в роддоме
20:33Херсонщина готовится к приему туристов: как обеспечат безопасность
20:21В США грозят иностранцам санкциями из-за Крымского моста
20:15В Севастополе простились с героем СВО Дмитрием Добрицким
19:48В Феодосии на неделю перекроют проезд по главной улице – схема объезда
Лента новостейМолния