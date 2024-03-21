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Громкое утро в Киеве: взрывы гремят по всему городу - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Громкое утро в Киеве: взрывы гремят по всему городу
Громкое утро в Киеве: взрывы гремят по всему городу - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Громкое утро в Киеве: взрывы гремят по всему городу
Утром в четверг взрывы звучат в нескольких районах Киева, также взрывы прогремели в Житомирской области. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T06:39
2024-03-21T06:53
киев
новости
украина
взрыв
виталий кличко
житомирская область
воздушная тревога на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Утром в четверг взрывы звучат в нескольких районах Киева, также взрывы прогремели в Житомирской области. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные власти и СМИ.О серии взрывов в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко."Взрывы в городе. Работает ПВО", – написал он в своем Telegram-канале.Также Кличко сообщил о горящих машинах и падении обломков."В Шевченковском районе горят машины. В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий", – написал Кличко.Позднее он заявил о падении обломков на территорию еще одного предприятия и пожаре в трансформаторной подстанции в Подольском районе города."В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию еще одного предприятия. В результате падения обломков ракеты загорание в трансформаторной подстанции", – написал Кличко.Также он сообщил о взрывах в Святошинском районе города.Местные СМИ сообщают о взрывах на территории Житомирской области. На всей территории Украины с пяти утра звучит воздушная тревога.На прошлой неделе серия взрывов прогремела в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях.Также о серии взрывов и пожарах сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. По информации украинских СМИ, атаке подвергся город Чугуев. До этого мощные взрывы гремели в Одессе, Кривом Роге и Сумах. Была повреждена инфраструктура.
https://crimea.ria.ru/20240308/sotni-vzryvov-v-odesse-i-zaporozhe-povrezhdeny-port-i-infrastruktura-1135501612.html
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киев, новости, украина, взрыв, виталий кличко, житомирская область, воздушная тревога на украине
Громкое утро в Киеве: взрывы гремят по всему городу

Взрывы в нескольких районах Киева гремят в четверг утром

06:39 21.03.2024 (обновлено: 06:53 21.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Утром в четверг взрывы звучат в нескольких районах Киева, также взрывы прогремели в Житомирской области. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные власти и СМИ.
О серии взрывов в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко.
"Взрывы в городе. Работает ПВО", – написал он в своем Telegram-канале.
Также Кличко сообщил о горящих машинах и падении обломков.
"В Шевченковском районе горят машины. В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий", – написал Кличко.
Позднее он заявил о падении обломков на территорию еще одного предприятия и пожаре в трансформаторной подстанции в Подольском районе города.
"В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию еще одного предприятия. В результате падения обломков ракеты загорание в трансформаторной подстанции", – написал Кличко.
Также он сообщил о взрывах в Святошинском районе города.
Местные СМИ сообщают о взрывах на территории Житомирской области. На всей территории Украины с пяти утра звучит воздушная тревога.
На прошлой неделе серия взрывов прогремела в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях.
Также о серии взрывов и пожарах сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. По информации украинских СМИ, атаке подвергся город Чугуев. До этого мощные взрывы гремели в Одессе, Кривом Роге и Сумах. Была повреждена инфраструктура.
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КиевНовостиУкраинаВзрывВиталий КличкоЖитомирская областьВоздушная тревога на Украине
 
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