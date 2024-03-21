https://crimea.ria.ru/20240321/gromkoe-utro-v-kieve-vzryvy-gremyat-po-vsemu-gorodu-1135881516.html
Громкое утро в Киеве: взрывы гремят по всему городу
Громкое утро в Киеве: взрывы гремят по всему городу - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Громкое утро в Киеве: взрывы гремят по всему городу
Утром в четверг взрывы звучат в нескольких районах Киева, также взрывы прогремели в Житомирской области. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T06:39
2024-03-21T06:39
2024-03-21T06:53
киев
новости
украина
взрыв
виталий кличко
житомирская область
воздушная тревога на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133724300_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_62b8a76a92464a14033804b1cda1b51f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Утром в четверг взрывы звучат в нескольких районах Киева, также взрывы прогремели в Житомирской области. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные власти и СМИ.О серии взрывов в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко."Взрывы в городе. Работает ПВО", – написал он в своем Telegram-канале.Также Кличко сообщил о горящих машинах и падении обломков."В Шевченковском районе горят машины. В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий", – написал Кличко.Позднее он заявил о падении обломков на территорию еще одного предприятия и пожаре в трансформаторной подстанции в Подольском районе города."В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию еще одного предприятия. В результате падения обломков ракеты загорание в трансформаторной подстанции", – написал Кличко.Также он сообщил о взрывах в Святошинском районе города.Местные СМИ сообщают о взрывах на территории Житомирской области. На всей территории Украины с пяти утра звучит воздушная тревога.На прошлой неделе серия взрывов прогремела в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях.Также о серии взрывов и пожарах сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. По информации украинских СМИ, атаке подвергся город Чугуев. До этого мощные взрывы гремели в Одессе, Кривом Роге и Сумах. Была повреждена инфраструктура.
https://crimea.ria.ru/20240308/sotni-vzryvov-v-odesse-i-zaporozhe-povrezhdeny-port-i-infrastruktura-1135501612.html
киев
украина
житомирская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133724300_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_805e502668d4c10cbc950811e101c794.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, новости, украина, взрыв, виталий кличко, житомирская область, воздушная тревога на украине
Громкое утро в Киеве: взрывы гремят по всему городу
Взрывы в нескольких районах Киева гремят в четверг утром
06:39 21.03.2024 (обновлено: 06:53 21.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Утром в четверг взрывы звучат в нескольких районах Киева, также взрывы прогремели в Житомирской области. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные власти и СМИ.
О серии взрывов в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко.
"Взрывы в городе. Работает ПВО", – написал он в своем Telegram-канале.
Также Кличко сообщил о горящих машинах и падении обломков.
"В Шевченковском районе горят машины. В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий", – написал Кличко.
Позднее он заявил о падении обломков на территорию еще одного предприятия и пожаре в трансформаторной подстанции в Подольском районе города.
"В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию еще одного предприятия. В результате падения обломков ракеты загорание в трансформаторной подстанции", – написал Кличко.
Также он сообщил о взрывах в Святошинском районе города.
Местные СМИ сообщают о взрывах на территории Житомирской области. На всей территории Украины с пяти утра звучит воздушная тревога.
На прошлой неделе серия взрывов прогремела в Киеве
, а также в Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях.
Также о серии взрывов
и пожарах сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. По информации украинских СМИ, атаке подвергся город Чугуев. До этого мощные взрывы гремели
в Одессе, Кривом Роге и Сумах. Была повреждена инфраструктура.