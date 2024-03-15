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Взрывы прогремели в Киеве и еще трех областях Украины - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Взрывы прогремели в Киеве и еще трех областях Украины
Взрывы прогремели в Киеве и еще трех областях Украины - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Взрывы прогремели в Киеве и еще трех областях Украины
Серия взрывов прогремела в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T08:04
2024-03-15T08:04
украина
киев
хмельницкая область
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.По данным Киевской городской военной администрации, в Киеве воздушная тревога звучала с 3 часов ночи и объявлялась трижды, в том числе и утром 15 марта. В окрестностях города сообщалось о работе ПВО.О взрывах и воздушной тревоге в Хмельницкой и Винницкой областях ночью сообщали местные СМИ. Громко было также в Харькове и области. О воздушной тревоге сообщал и подконтрольный Киеву глава одесской военно-гражданской администрации Олег Кипер.Накануне о серии взрывов и пожарах сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. По предварительной информации украинских СМИ, атаке подвергся город Чугуев. До этого мощные взрывы гремели в Одессе, Кривом Роге и Сумах. Была повреждена инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове все утро гремят взрывыПод Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНРМощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктура
https://crimea.ria.ru/20240308/sotni-vzryvov-v-odesse-i-zaporozhe-povrezhdeny-port-i-infrastruktura-1135501612.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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украина, киев, хмельницкая область, винницкая область, харьков, харьковская область, взрыв, одесса, одесская область, новости
Взрывы прогремели в Киеве и еще трех областях Украины

В ночь на пятницу взрывы прогремели в четырех областях Украины

08:04 15.03.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.
По данным Киевской городской военной администрации, в Киеве воздушная тревога звучала с 3 часов ночи и объявлялась трижды, в том числе и утром 15 марта. В окрестностях города сообщалось о работе ПВО.
О взрывах и воздушной тревоге в Хмельницкой и Винницкой областях ночью сообщали местные СМИ. Громко было также в Харькове и области.
О воздушной тревоге сообщал и подконтрольный Киеву глава одесской военно-гражданской администрации Олег Кипер.
Накануне о серии взрывов и пожарах сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. По предварительной информации украинских СМИ, атаке подвергся город Чугуев. До этого мощные взрывы гремели в Одессе, Кривом Роге и Сумах. Была повреждена инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинский пожарный
8 марта, 09:53
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УкраинаКиевХмельницкая областьВинницкая областьХарьковХарьковская областьВзрывОдессаОдесская областьНовости
 
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