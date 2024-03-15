https://crimea.ria.ru/20240315/vzryvy-progremeli-v-kieve-i-esche-trekh-oblastyakh-ukrainy-1135675174.html

Взрывы прогремели в Киеве и еще трех областях Украины

Взрывы прогремели в Киеве и еще трех областях Украины - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Взрывы прогремели в Киеве и еще трех областях Украины

Серия взрывов прогремела в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T08:04

2024-03-15T08:04

2024-03-15T08:04

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хмельницкая область

винницкая область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.По данным Киевской городской военной администрации, в Киеве воздушная тревога звучала с 3 часов ночи и объявлялась трижды, в том числе и утром 15 марта. В окрестностях города сообщалось о работе ПВО.О взрывах и воздушной тревоге в Хмельницкой и Винницкой областях ночью сообщали местные СМИ. Громко было также в Харькове и области. О воздушной тревоге сообщал и подконтрольный Киеву глава одесской военно-гражданской администрации Олег Кипер.Накануне о серии взрывов и пожарах сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. По предварительной информации украинских СМИ, атаке подвергся город Чугуев. До этого мощные взрывы гремели в Одессе, Кривом Роге и Сумах. Была повреждена инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове все утро гремят взрывыПод Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНРМощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктура

https://crimea.ria.ru/20240308/sotni-vzryvov-v-odesse-i-zaporozhe-povrezhdeny-port-i-infrastruktura-1135501612.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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