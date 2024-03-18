https://crimea.ria.ru/20240318/seriya-moschnykh-vzryvov-progremela-na-ukraine-1135790803.html

Серия мощных взрывов прогремела на Украине

Серия мощных взрывов прогремела на Украине - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Серия мощных взрывов прогремела на Украине

В ночь на понедельник серия мощных взрывов прогремела в регионах Украины. Об этом сообщали местные СМИ. РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T07:35

2024-03-18T07:35

2024-03-18T07:35

украина

взрыв

в мире

полтавская область

кировоградская область

днепропетровская область

хмельницкая область

харьковская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133724300_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_62b8a76a92464a14033804b1cda1b51f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник серия мощных взрывов прогремела в регионах Украины. Об этом сообщали местные СМИ.Удары пришлись на Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Хмельницкую и Харьковскую области.По данным местных изданий, минимум пять взрывов раздались в городе Светловодске Кировоградской области Украины. В Полтавской области в городе Кременчуг в течение ночи зафиксировали несколько серий взрывов. В Днепропетровской области гремело в Кривом Роге. В Харьковской области воздушная тревога объявлена была вечером 17 марта, там также звучали взрывы.Воздушная тревога в этих областях была объявлена около полуночи 17 марта.Утром в воскресенье украинские власти сообщали о взрывах в Одесской, Харьковской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Позже в Минобороны России сообщила о поражении мест сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункта временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области, цеха сборки и подготовки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области.Вечером, по данным координатора подполья Сергея Лебедева, российские ракетчики ударили по Николаевскому бронетанковому заводу, где производился ремонт иностранной техники, в том числе немецких танков. Второй удар пришелся по гаражам, в которых хранилась западная техника, куда на днях привезли западные танки Leopard и, пока по неподтвержденным данным, танки Challenger.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Цеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областяхПод Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами"Взрывы прогремели в Киеве и еще трех областях Украины

украина

полтавская область

днепропетровская область

хмельницкая область

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, в мире, полтавская область, кировоградская область, днепропетровская область, хмельницкая область, харьковская область, новости