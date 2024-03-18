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Серия мощных взрывов прогремела на Украине - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Серия мощных взрывов прогремела на Украине
Серия мощных взрывов прогремела на Украине - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Серия мощных взрывов прогремела на Украине
В ночь на понедельник серия мощных взрывов прогремела в регионах Украины. Об этом сообщали местные СМИ. РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T07:35
2024-03-18T07:35
украина
взрыв
в мире
полтавская область
кировоградская область
днепропетровская область
хмельницкая область
харьковская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник серия мощных взрывов прогремела в регионах Украины. Об этом сообщали местные СМИ.Удары пришлись на Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Хмельницкую и Харьковскую области.По данным местных изданий, минимум пять взрывов раздались в городе Светловодске Кировоградской области Украины. В Полтавской области в городе Кременчуг в течение ночи зафиксировали несколько серий взрывов. В Днепропетровской области гремело в Кривом Роге. В Харьковской области воздушная тревога объявлена была вечером 17 марта, там также звучали взрывы.Воздушная тревога в этих областях была объявлена около полуночи 17 марта.Утром в воскресенье украинские власти сообщали о взрывах в Одесской, Харьковской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Позже в Минобороны России сообщила о поражении мест сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункта временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области, цеха сборки и подготовки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области.Вечером, по данным координатора подполья Сергея Лебедева, российские ракетчики ударили по Николаевскому бронетанковому заводу, где производился ремонт иностранной техники, в том числе немецких танков. Второй удар пришелся по гаражам, в которых хранилась западная техника, куда на днях привезли западные танки Leopard и, пока по неподтвержденным данным, танки Challenger.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Цеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областяхПод Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами"Взрывы прогремели в Киеве и еще трех областях Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, взрыв, в мире, полтавская область, кировоградская область, днепропетровская область, хмельницкая область, харьковская область, новости
Серия мощных взрывов прогремела на Украине

В ночь на понедельник взрывы гремели в пяти областях Украины

07:35 18.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник серия мощных взрывов прогремела в регионах Украины. Об этом сообщали местные СМИ.
Удары пришлись на Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Хмельницкую и Харьковскую области.
По данным местных изданий, минимум пять взрывов раздались в городе Светловодске Кировоградской области Украины.
В Полтавской области в городе Кременчуг в течение ночи зафиксировали несколько серий взрывов. В Днепропетровской области гремело в Кривом Роге. В Харьковской области воздушная тревога объявлена была вечером 17 марта, там также звучали взрывы.
Воздушная тревога в этих областях была объявлена около полуночи 17 марта.
Утром в воскресенье украинские власти сообщали о взрывах в Одесской, Харьковской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Позже в Минобороны России сообщила о поражении мест сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункта временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области, цеха сборки и подготовки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области.
Вечером, по данным координатора подполья Сергея Лебедева, российские ракетчики ударили по Николаевскому бронетанковому заводу, где производился ремонт иностранной техники, в том числе немецких танков. Второй удар пришелся по гаражам, в которых хранилась западная техника, куда на днях привезли западные танки Leopard и, пока по неподтвержденным данным, танки Challenger.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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УкраинаВзрывВ миреПолтавская областьКировоградская областьДнепропетровская областьХмельницкая областьХарьковская областьНовости
 
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