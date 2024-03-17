https://crimea.ria.ru/20240317/tsekha-sborki-dronov-i-katerov-razbity-v-odesskoy-i-chernigovskoy-oblastyakh-1135771929.html

Цеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областях

Цеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областях - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Цеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областях

Армия России нанесла групповые удары по местам сборки беспилотников и безэкипажных катеров в Одесской и Черниговской областях Украины. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T14:18

2024-03-17T14:18

2024-03-17T14:43

министерство обороны рф

одесская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Армия России нанесла групповые удары по местам сборки беспилотников и безэкипажных катеров в Одесской и Черниговской областях Украины. Об этом сообщает Минобороны. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации.Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем стрелкового оружия сбиты 168 украинских беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда РСЗО Vampire чешского производства, а также переделанная для ударов по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 269 вертолетов, 15 849 беспилотных летательных аппаратов, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 509 танков и других боевых бронированных машин, 1241 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8434 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 875 единиц специальной военной автомобильной техники.Утром украинские власти сообщали о взрывах в Одесской. Харьковской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России: освобожден еще один населенный пунктДиверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую областьЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу

одесская область

черниговская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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