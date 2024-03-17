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Цеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областях
Цеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областях - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Цеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областях
Армия России нанесла групповые удары по местам сборки беспилотников и безэкипажных катеров в Одесской и Черниговской областях Украины. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T14:18
2024-03-17T14:18
2024-03-17T14:43
министерство обороны рф
одесская область
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потери всу
поставки западного оружия украине
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Армия России нанесла групповые удары по местам сборки беспилотников и безэкипажных катеров в Одесской и Черниговской областях Украины. Об этом сообщает Минобороны. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации.Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем стрелкового оружия сбиты 168 украинских беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда РСЗО Vampire чешского производства, а также переделанная для ударов по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 269 вертолетов, 15 849 беспилотных летательных аппаратов, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 509 танков и других боевых бронированных машин, 1241 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8434 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 875 единиц специальной военной автомобильной техники.Утром украинские власти сообщали о взрывах в Одесской. Харьковской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России: освобожден еще один населенный пунктДиверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую областьЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу
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министерство обороны рф, одесская область, черниговская область, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, пво, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера
Цеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областях
ВС России поразили цеха сборки дронов и катеров в Одесской и Черниговской областях
14:18 17.03.2024 (обновлено: 14:43 17.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Армия России нанесла групповые удары по местам сборки беспилотников и безэкипажных катеров в Одесской и Черниговской областях Украины. Об этом сообщает Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
"Поражены места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области, цех сборки и подготовки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области", - сказано в сводке военного ведомства России.
Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем стрелкового оружия сбиты 168 украинских беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда РСЗО Vampire чешского производства, а также переделанная для ударов по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 269 вертолетов, 15 849 беспилотных летательных аппаратов, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 509 танков и других боевых бронированных машин, 1241 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8434 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 875 единиц специальной военной автомобильной техники.
Утром украинские власти сообщали о взрывах
в Одесской. Харьковской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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