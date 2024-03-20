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Уничтожен украинский "Град" и крупный склад топлива для ВСУ

Уничтожен украинский "Град" и крупный склад топлива для ВСУ - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Уничтожен украинский "Град" и крупный склад топлива для ВСУ

За прошедшие сутки в зоне спецоперации уничтожен крупный склад топлива для боевой техники ВСУ, а также две боевые машины системы залпового огня "Град". Об этом... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T16:10

2024-03-20T16:10

2024-03-20T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в зоне спецоперации уничтожен крупный склад топлива для боевой техники ВСУ, а также две боевые машины системы залпового огня "Град". Об этом сообщает Минобороны РФ.Силами российской противовоздушной обороны удалось сбить 145 украинских БПЛА, более двадцати реактивных снарядов и несколько ракет разного типа."Средствами противовоздушной обороны сбиты 145 украинских беспилотных летательных аппаратов, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, тактическая ракета "Точка-У", переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, а также зенитная управляемая ракета ЗРК "Patriot" производства США", - сообщили в Минобороны.Ранее в ведомстве сообщили, что от украинских боевиков удалось полностью очистить село Козинка Белгородского района. Под ударами авиации и артиллерии противник потерял до 650 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью10 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областьюВоенные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президента

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