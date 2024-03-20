https://crimea.ria.ru/20240320/armiya-rossii--zachistila-ot-boevikov-vsu--kozinku-v-belgorodskoy-oblasti-1135872543.html
Армия России зачистила от боевиков ВСУ Козинку в Белгородской области
Армия России зачистила от боевиков ВСУ Козинку в Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Армия России зачистила от боевиков ВСУ Козинку в Белгородской области
Российские военные полностью зачистили от украинских боевиков населенный пункт Козинка в Белгородской области, об этом в среду сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T15:24
2024-03-20T15:24
2024-03-20T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Российские военные полностью зачистили от украинских боевиков населенный пункт Козинка в Белгородской области, об этом в среду сообщили в Минобороны.Кроме того, ведется ряд мероприятий, направленных на недопущение проникновения на территорию региона вражеских диверсионно-разведывательных групп.Противник потерял под ударами авиации и огнем артиллерии до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.Ранее в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе на заседании коллегии ведомства сообщил, что ВСУ в ходе атак на приграничные населенные пункты РФ потеряли более 3,5 тыс человек.18 марта украинская ДРГ была ликвидирована при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли на Белгородском направлении около 150 человек. Огневое поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "РДК"*.Также на Белгородском направлении ликвидированы 40 боевиков ВСУ в районе Козинки.Как заявил во вторник президент Владимир Путин, все попытки прорываукраинских диверсионно-разведывательных групп, зарубежных наемников и "всякого отребья" через границу Российской Федерации провалились.*Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте также на РИА Новости Крым:13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью10 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областьюВоенные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президента
https://crimea.ria.ru/20240320/dve-armii-i-desyatki-voinskikh-soedineniy-sozdadut-v-rossii-do-kontsa-goda-1135870416.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, белгородская область, дрг, диверсанты, антитеррор, потери всу
Армия России зачистила от боевиков ВСУ Козинку в Белгородской области
ВС РФ полностью зачистили от боевиков ВСУ село Козинка в Белгородской области – Минобороны
15:24 20.03.2024 (обновлено: 17:12 20.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Российские военные полностью зачистили от украинских боевиков населенный пункт Козинка в Белгородской области, об этом в среду сообщили в Минобороны.
"На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию", – говорится в сообщении.
Кроме того, ведется ряд мероприятий, направленных на недопущение проникновения на территорию региона вражеских диверсионно-разведывательных групп.
Противник потерял под ударами авиации и огнем артиллерии до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.
Ранее в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе на заседании коллегии ведомства сообщил
, что ВСУ в ходе атак на приграничные населенные пункты РФ потеряли более 3,5 тыс человек.
18 марта украинская ДРГ была ликвидирована при попытке перейти российскую границу
в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли на Белгородском направлении
около 150 человек. Огневое поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "РДК"*.
Также на Белгородском направлении ликвидированы
40 боевиков ВСУ в районе Козинки.
Как заявил во вторник президент Владимир Путин, все попытки прорыва
украинских диверсионно-разведывательных групп, зарубежных наемников и "всякого отребья" через границу Российской Федерации провалились.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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