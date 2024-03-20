https://crimea.ria.ru/20240320/armiya-rossii--zachistila-ot-boevikov-vsu--kozinku-v-belgorodskoy-oblasti-1135872543.html

Армия России зачистила от боевиков ВСУ Козинку в Белгородской области

Армия России зачистила от боевиков ВСУ Козинку в Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Армия России зачистила от боевиков ВСУ Козинку в Белгородской области

Российские военные полностью зачистили от украинских боевиков населенный пункт Козинка в Белгородской области, об этом в среду сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T15:24

2024-03-20T15:24

2024-03-20T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Российские военные полностью зачистили от украинских боевиков населенный пункт Козинка в Белгородской области, об этом в среду сообщили в Минобороны.Кроме того, ведется ряд мероприятий, направленных на недопущение проникновения на территорию региона вражеских диверсионно-разведывательных групп.Противник потерял под ударами авиации и огнем артиллерии до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.Ранее в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе на заседании коллегии ведомства сообщил, что ВСУ в ходе атак на приграничные населенные пункты РФ потеряли более 3,5 тыс человек.18 марта украинская ДРГ была ликвидирована при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли на Белгородском направлении около 150 человек. Огневое поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "РДК"*.Также на Белгородском направлении ликвидированы 40 боевиков ВСУ в районе Козинки.Как заявил во вторник президент Владимир Путин, все попытки прорываукраинских диверсионно-разведывательных групп, зарубежных наемников и "всякого отребья" через границу Российской Федерации провалились.*Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте также на РИА Новости Крым:13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью10 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областьюВоенные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президента

https://crimea.ria.ru/20240320/dve-armii-i-desyatki-voinskikh-soedineniy-sozdadut-v-rossii-do-kontsa-goda-1135870416.html

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министерство обороны рф, новости, белгородская область, дрг, диверсанты, антитеррор, потери всу