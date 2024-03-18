https://crimea.ria.ru/20240318/rossiyskie-voyska-unichtozhili-150-boevikov-na-belgorodskom-napravlenii-1135801975.html
Российские войска уничтожили 150 боевиков на Белгородском направлении
Российские войска уничтожили 150 боевиков на Белгородском направлении - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Российские войска уничтожили 150 боевиков на Белгородском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Белгородском направлении за прошедшие сутки около 150 военнослужащих и боевиков-террористов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T14:42
2024-03-18T14:42
2024-03-18T14:42
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
белгородская область
вооруженные силы россии
диверсанты
украина
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Белгородском направлении за прошедшие сутки около 150 военнослужащих и боевиков-террористов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу РФ украинских диверсионно-разведывательных групп."В результате противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - сказали в министерстве.Украинские диверсанты на минувшей неделе ежедневно предпринимали попытки прорваться в Белгородскую область. 16 марта российские военные отразили атаки и пресекли попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожены до 30 боевиков, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град".15 марта была пресечена очередная попытка прорыва подразделений ВСУ и иностранных наемников на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, высадили десант до 30 человек на украинской территории, после чего диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области. Противник понес существенные потери и отступил на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки ДРГ, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где их уничтожили.* запрещенная в РФ террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Среди погибших и раненых дети: ВСУ вновь атаковали Белгородскую областьДва человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область11 человек погибли и 82 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
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РИА Новости Крым
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , белгородская область, вооруженные силы россии, диверсанты, украина, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили 150 боевиков на Белгородском направлении
ВСУ потеряли около 150 боевиков на Белгородском направлении – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Белгородском направлении за прошедшие сутки около 150 военнослужащих и боевиков-террористов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Белгородском направлении российские подразделения нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "РДК"* в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу РФ украинских диверсионно-разведывательных групп.
"В результате противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - сказали в министерстве.
Украинские диверсанты на минувшей неделе ежедневно предпринимали попытки прорваться в Белгородскую область. 16 марта российские военные отразили атаки и пресекли попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп
украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.
В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожены до 30 боевиков, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град".
15 марта была пресечена очередная попытка прорыва подразделений ВСУ и иностранных наемников на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, высадили десант
до 30 человек на украинской территории, после чего диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области. Противник понес существенные потери и отступил на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки ДРГ, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где их уничтожили.
* запрещенная в РФ террористическая организация
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