https://crimea.ria.ru/20240318/rossiyskie-voyska-unichtozhili-150-boevikov-na-belgorodskom-napravlenii-1135801975.html

Российские войска уничтожили 150 боевиков на Белгородском направлении

Российские войска уничтожили 150 боевиков на Белгородском направлении - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Российские войска уничтожили 150 боевиков на Белгородском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Белгородском направлении за прошедшие сутки около 150 военнослужащих и боевиков-террористов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T14:42

2024-03-18T14:42

2024-03-18T14:42

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Белгородском направлении за прошедшие сутки около 150 военнослужащих и боевиков-террористов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу РФ украинских диверсионно-разведывательных групп."В результате противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - сказали в министерстве.Украинские диверсанты на минувшей неделе ежедневно предпринимали попытки прорваться в Белгородскую область. 16 марта российские военные отразили атаки и пресекли попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожены до 30 боевиков, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град".15 марта была пресечена очередная попытка прорыва подразделений ВСУ и иностранных наемников на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, высадили десант до 30 человек на украинской территории, после чего диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области. Противник понес существенные потери и отступил на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки ДРГ, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где их уничтожили.* запрещенная в РФ террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Среди погибших и раненых дети: ВСУ вновь атаковали Белгородскую областьДва человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область11 человек погибли и 82 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , белгородская область, вооруженные силы россии, диверсанты, украина, министерство обороны рф