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10 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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10 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областью
10 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 19.03.2024
10 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов и тактической ракеты. Об этом РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T22:37
2024-03-19T22:47
министерство обороны рф
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
пво
обстрелы всу
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов и тактической ракеты. Об этом сообщили в Минобороны.В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В этот же день на Белгородском направлении ликвидированы 40 боевиков ВСУ в районе Козинки. 18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.Утром над областью были уничтожены 9 снарядов Vampire. При этом в результате обстрелов региона со стороны ВСУ за день ранены два подростка и двое взрослых.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские ДРГ уничтожены на границе с Белгородской областьюДевять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами Vampire
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, пво, обстрелы всу, поставки западного оружия украине, новости
10 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областью

Силы ПВО сбили 10 снарядов Vampire и "Точка-У" над Белгородской областью

22:37 19.03.2024 (обновлено: 22:47 19.03.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов и тактической ракеты. Об этом сообщили в Минобороны.
"Около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса "Точка-У" над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.
В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В этот же день на Белгородском направлении ликвидированы 40 боевиков ВСУ в районе Козинки. 18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.
Утром над областью были уничтожены 9 снарядов Vampire. При этом в результате обстрелов региона со стороны ВСУ за день ранены два подростка и двое взрослых.
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Министерство обороны РФБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияПВООбстрелы ВСУПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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