https://crimea.ria.ru/20240319/10-snaryadov-vampire-i-tochka-u-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135853207.html

10 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областью

10 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 19.03.2024

10 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов и тактической ракеты. Об этом РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T22:37

2024-03-19T22:37

2024-03-19T22:47

министерство обороны рф

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов и тактической ракеты. Об этом сообщили в Минобороны.В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В этот же день на Белгородском направлении ликвидированы 40 боевиков ВСУ в районе Козинки. 18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.Утром над областью были уничтожены 9 снарядов Vampire. При этом в результате обстрелов региона со стороны ВСУ за день ранены два подростка и двое взрослых.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские ДРГ уничтожены на границе с Белгородской областьюДевять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами Vampire

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, пво, обстрелы всу, поставки западного оружия украине, новости