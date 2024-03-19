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Атака ВСУ на Белгородскую область: пострадал еще один подросток
Атака ВСУ на Белгородскую область: пострадал еще один подросток - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Атака ВСУ на Белгородскую область: пострадал еще один подросток
Количество пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область во вторник утром увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T14:14
2024-03-19T14:14
2024-03-19T14:16
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Количество пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область во вторник утром увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщил, что в результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека, среди них подросток.В поселке Разумное на данный момент различные повреждения выявлены в 13 частных жилых домовладениях – выбиты окна, посечены кровли и фасады, в нескольких квартирах в 8 МКД выбиты окна и повреждены лоджии, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, также повреждено 19 автомобилей, перечислил Гладков.В селе Никольское выбиты окна в одном частном доме и в одной квартире многоквартирного дома. Также повреждена кровля здания производственного предприятия. В селе Нижний Ольшанец повреждены фасад частного домовладения и крыша гаража. В селе Беловское повреждено остекление в одном частном домовладении. Подомовой обход территорий продолжается, подчеркнул губернатор.
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вячеслав гладков, новости, белгородская область, обстрелы белгородской области, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Атака ВСУ на Белгородскую область: пострадал еще один подросток
Увеличилось число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область
14:14 19.03.2024 (обновлено: 14:16 19.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Количество пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область во вторник утром увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее Гладков сообщил, что в результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека, среди них подросток.
"К сожалению, количество пострадавших увеличилось до четырех человек. В Разумном 15-летний парень получил множественные осколочные ранения мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в областную детскую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – сообщил губернатор.
В поселке Разумное на данный момент различные повреждения выявлены в 13 частных жилых домовладениях – выбиты окна, посечены кровли и фасады, в нескольких квартирах в 8 МКД выбиты окна и повреждены лоджии, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, также повреждено 19 автомобилей, перечислил Гладков.
В селе Никольское выбиты окна в одном частном доме и в одной квартире многоквартирного дома. Также повреждена кровля здания производственного предприятия. В селе Нижний Ольшанец повреждены фасад частного домовладения и крыша гаража. В селе Беловское повреждено остекление в одном частном домовладении. Подомовой обход территорий продолжается, подчеркнул губернатор.