https://crimea.ria.ru/20240319/ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-postradal-esche-odin-podrostok-1135831712.html

Атака ВСУ на Белгородскую область: пострадал еще один подросток

Атака ВСУ на Белгородскую область: пострадал еще один подросток - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Атака ВСУ на Белгородскую область: пострадал еще один подросток

Количество пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область во вторник утром увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T14:14

2024-03-19T14:14

2024-03-19T14:16

вячеслав гладков

новости

белгородская область

обстрелы белгородской области

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всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Количество пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область во вторник утром увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщил, что в результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека, среди них подросток.В поселке Разумное на данный момент различные повреждения выявлены в 13 частных жилых домовладениях – выбиты окна, посечены кровли и фасады, в нескольких квартирах в 8 МКД выбиты окна и повреждены лоджии, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, также повреждено 19 автомобилей, перечислил Гладков.В селе Никольское выбиты окна в одном частном доме и в одной квартире многоквартирного дома. Также повреждена кровля здания производственного предприятия. В селе Нижний Ольшанец повреждены фасад частного домовладения и крыша гаража. В селе Беловское повреждено остекление в одном частном домовладении. Подомовой обход территорий продолжается, подчеркнул губернатор.

https://crimea.ria.ru/20240319/devyat-tysyach-detey-vyvezut-iz-belgorodskoy-oblasti-iz-za-obstrelov-vsu-1135828073.html

белгородская область

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вячеслав гладков, новости, белгородская область, обстрелы белгородской области, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу