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ВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами Vampire - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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ВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами Vampire
ВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами Vampire - РИА Новости Крым, 19.03.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами Vampire
Девять реактивных снарядов Vampire сбиты в небе над Белгородской областью утром во вторник, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T11:14
2024-03-19T11:20
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Девять реактивных снарядов Vampire сбиты в небе над Белгородской областью утром во вторник, сообщает Минобороны России.Очередную попытку совершить атаку на регион ВСУ предприняли около 10.30 по московскому времени.Ранее во вторник в Белгороде и Белгородском районе звучала сирена ракетной опасности, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.Накануне ВСУ несколько раз за день атаковали Белгородскую область. В результате атак дронов-камикадзе и обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Также в понедельник при очередном ударе боевиков по белгородскому селу Никольское обрушился жилой дом. Погиб 17-летний молодой человек, его отец и мать, а также бабушка. Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей. Читайте также на РИА Новости Крым:Сенатор Грэм* призвал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мостуНад Крымом уничтожен реактивный беспилотник На подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целей
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обстрелы белгородской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, министерство обороны рф
ВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами Vampire

Минобороны: девять снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью во вторник

11:14 19.03.2024 (обновлено: 11:20 19.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Девять реактивных снарядов Vampire сбиты в небе над Белгородской областью утром во вторник, сообщает Минобороны России.
Очередную попытку совершить атаку на регион ВСУ предприняли около 10.30 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять снарядов. Противник применил реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник в Белгороде и Белгородском районе звучала сирена ракетной опасности, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Накануне ВСУ несколько раз за день атаковали Белгородскую область. В результате атак дронов-камикадзе и обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Также в понедельник при очередном ударе боевиков по белгородскому селу Никольское обрушился жилой дом. Погиб 17-летний молодой человек, его отец и мать, а также бабушка. Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей.
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Обстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Белгородская областьМинистерство обороны РФ
 
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