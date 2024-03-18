https://crimea.ria.ru/20240318/nad-krymom-unichtozhen-reaktivnyy-bespilotnik-1135818301.html

Над Крымом уничтожен реактивный беспилотник

Над Крымом уничтожен реактивный беспилотник - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Над Крымом уничтожен реактивный беспилотник

Реактивный БПЛА самолетного типа сбит российской ПВО над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T22:27

2024-03-18T22:27

2024-03-18T22:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Реактивный БПЛА самолетного типа сбит российской ПВО над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в оборонном ведомстве страны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников над восемью регионами России. Всего было перехвачено и уничтожено 35 беспилотников.Оперативный штаб Краснодарского края сообщал об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Беспилотники были подавлены. в результате падения одного из них на территории вспыхнул пожар, который был ликвидирован. От сердечного приступа погиб один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами"50 высокоточных ударов: разбиты арсеналы ВСУ и цеха с беспилотникамиСбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, новости крыма, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность республики крым и севастополя