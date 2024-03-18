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Над Крымом уничтожен реактивный беспилотник - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Над Крымом уничтожен реактивный беспилотник
Над Крымом уничтожен реактивный беспилотник - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Над Крымом уничтожен реактивный беспилотник
Реактивный БПЛА самолетного типа сбит российской ПВО над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T22:27
2024-03-18T22:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Реактивный БПЛА самолетного типа сбит российской ПВО над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в оборонном ведомстве страны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников над восемью регионами России. Всего было перехвачено и уничтожено 35 беспилотников.Оперативный штаб Краснодарского края сообщал об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Беспилотники были подавлены. в результате падения одного из них на территории вспыхнул пожар, который был ликвидирован. От сердечного приступа погиб один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами"50 высокоточных ударов: разбиты арсеналы ВСУ и цеха с беспилотникамиСбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России
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крым, новости, новости крыма, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность республики крым и севастополя
Над Крымом уничтожен реактивный беспилотник

Над Крымом сбит украинский реактивный беспилотник – Минобороны

22:27 18.03.2024 (обновлено: 22:32 18.03.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Реактивный БПЛА самолетного типа сбит российской ПВО над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением реактивного БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Накануне в оборонном ведомстве страны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников над восемью регионами России. Всего было перехвачено и уничтожено 35 беспилотников.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщал об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Беспилотники были подавлены. в результате падения одного из них на территории вспыхнул пожар, который был ликвидирован. От сердечного приступа погиб один человек.
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