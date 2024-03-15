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50 высокоточных ударов: разбиты арсеналы ВСУ и цеха с беспилотниками
50 высокоточных ударов: разбиты арсеналы ВСУ и цеха с беспилотниками - РИА Новости Крым, 15.03.2024
50 высокоточных ударов: разбиты арсеналы ВСУ и цеха с беспилотниками
Вооруженные силы России нанесли 50 групповых ударов высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре ВСУ, разбиты склады хранения беспилотников, цеха ремонта... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T16:39
2024-03-15T16:39
2024-03-15T16:41
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли 50 групповых ударов высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре ВСУ, разбиты склады хранения беспилотников, цеха ремонта вооружений, арсеналы и топливные базы, сообщает в пятницу Минобороны России.Все назначенные объекты поражены, уточнили в Минобороны. Кроме того, за неделю российские военные поразили пункты дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников.С начала специальной военной операции на Украине были зафиксированы более 13 тысяч иностранных наемников, и почти шесть тысяч из них ликвидированы, сообщали ранее в Минобороны РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы РоссииБольше тысячи боевиков и склад боеприпасов: потери ВСУ за суткиРоссийские войска отразили 9 контратак ВСУ на двух направлениях
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера, иностранные наемники всу
50 высокоточных ударов: разбиты арсеналы ВСУ и цеха с беспилотниками
Армия России нанесла 50 высокоточных ударов по аэродромам ВСУ и цехам с дронами
16:39 15.03.2024 (обновлено: 16:41 15.03.2024)