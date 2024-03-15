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50 высокоточных ударов: разбиты арсеналы ВСУ и цеха с беспилотниками

50 высокоточных ударов: разбиты арсеналы ВСУ и цеха с беспилотниками - РИА Новости Крым, 15.03.2024

50 высокоточных ударов: разбиты арсеналы ВСУ и цеха с беспилотниками

Вооруженные силы России нанесли 50 групповых ударов высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре ВСУ, разбиты склады хранения беспилотников, цеха ремонта... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T16:39

2024-03-15T16:39

2024-03-15T16:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли 50 групповых ударов высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре ВСУ, разбиты склады хранения беспилотников, цеха ремонта вооружений, арсеналы и топливные базы, сообщает в пятницу Минобороны России.Все назначенные объекты поражены, уточнили в Минобороны. Кроме того, за неделю российские военные поразили пункты дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников.С начала специальной военной операции на Украине были зафиксированы более 13 тысяч иностранных наемников, и почти шесть тысяч из них ликвидированы, сообщали ранее в Минобороны РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы РоссииБольше тысячи боевиков и склад боеприпасов: потери ВСУ за суткиРоссийские войска отразили 9 контратак ВСУ на двух направлениях

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2024

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