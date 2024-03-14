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Больше тысячи боевиков и склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Больше тысячи боевиков и склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки
Больше тысячи боевиков и склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Больше тысячи боевиков и склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки
Армия России за сутки ликвидировала еще 1030 боевиков ВСУ, разбили склад с украинскими боеприпасами, а на Херсонском, Купянском и Донецком направлениях... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T16:12
2024-03-14T16:25
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Армия России за сутки ликвидировала еще 1030 боевиков ВСУ, разбили склад с украинскими боеприпасами, а на Херсонском, Купянском и Донецком направлениях российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.На Авдеевском направлении российские войска за сутки отразили восемь контратак врага.На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три танка и пять автомобилей."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.На Южно-Донецком направлении российская армия отразила три украинские атаки. Противник потерял до 125-ти военнослужащих, танк, и два автомобиля и две гаубицы Д-30.На Купянском направлении потери врага составили до 30-ти военнослужащих. Также уничтожены танк, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и "Гвоздика".На Херсонском направлении за сутки враг потерял еще до 30-ти военнослужащих и два автомобиля.Также Армия России сорвана очередную попытку боевиков Зеленского прорваться на приграничную территорию Российской Федерации возле Сподарюшино Белгородской области. В ходе боев уничтожено до 195-ти военнослужащих ВСУ.Ранее Минобороны также сообщили, что российские военные улучшили позиции по переднему краю на Херсонском и Купянском направлениях, формированиям ВСУ нанесено поражение. На Донецком направлении российские войска также заняли более выгодные рубежи и позиции.Накануне потери ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации составили 1135 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем США заговорили о поставках ракет JASSM в Польшу195 боевиков ВСУ уничтожили при попытке прорваться в Белгородскую областьВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, харьковская область, запорожская область, инфографика
Больше тысячи боевиков и склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки

ВС России уничтожили 1030 боевиков и склад боеприпасов ВСУ за сутки

16:12 14.03.2024 (обновлено: 16:25 14.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Армия России за сутки ликвидировала еще 1030 боевиков ВСУ, разбили склад с украинскими боеприпасами, а на Херсонском, Купянском и Донецком направлениях российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.
На Авдеевском направлении российские войска за сутки отразили восемь контратак врага.
"Противник потерял до 410-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, девять автомобилей, гаубицу Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36", - говорится в сводке.
Сводка минобороны 14.03.24Сводка минобороны 14.03.24
На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три танка и пять автомобилей.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
На Южно-Донецком направлении российская армия отразила три украинские атаки. Противник потерял до 125-ти военнослужащих, танк, и два автомобиля и две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении потери врага составили до 30-ти военнослужащих. Также уничтожены танк, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и "Гвоздика".
На Херсонском направлении за сутки враг потерял еще до 30-ти военнослужащих и два автомобиля.
Также Армия России сорвана очередную попытку боевиков Зеленского прорваться на приграничную территорию Российской Федерации возле Сподарюшино Белгородской области. В ходе боев уничтожено до 195-ти военнослужащих ВСУ.
Ранее Минобороны также сообщили, что российские военные улучшили позиции по переднему краю на Херсонском и Купянском направлениях, формированиям ВСУ нанесено поражение. На Донецком направлении российские войска также заняли более выгодные рубежи и позиции.
Накануне потери ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации составили 1135 боевиков.
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