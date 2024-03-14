https://crimea.ria.ru/20240314/bolshe-tysyachi-boevikov-i-sklad-boepripasov-poteri-vsu-za-sutki-1135657698.html

Больше тысячи боевиков и склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки

Больше тысячи боевиков и склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Больше тысячи боевиков и склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки

Армия России за сутки ликвидировала еще 1030 боевиков ВСУ, разбили склад с украинскими боеприпасами, а на Херсонском, Купянском и Донецком направлениях... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T16:12

2024-03-14T16:12

2024-03-14T16:25

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Армия России за сутки ликвидировала еще 1030 боевиков ВСУ, разбили склад с украинскими боеприпасами, а на Херсонском, Купянском и Донецком направлениях российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.На Авдеевском направлении российские войска за сутки отразили восемь контратак врага.На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три танка и пять автомобилей."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.На Южно-Донецком направлении российская армия отразила три украинские атаки. Противник потерял до 125-ти военнослужащих, танк, и два автомобиля и две гаубицы Д-30.На Купянском направлении потери врага составили до 30-ти военнослужащих. Также уничтожены танк, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и "Гвоздика".На Херсонском направлении за сутки враг потерял еще до 30-ти военнослужащих и два автомобиля.Также Армия России сорвана очередную попытку боевиков Зеленского прорваться на приграничную территорию Российской Федерации возле Сподарюшино Белгородской области. В ходе боев уничтожено до 195-ти военнослужащих ВСУ.Ранее Минобороны также сообщили, что российские военные улучшили позиции по переднему краю на Херсонском и Купянском направлениях, формированиям ВСУ нанесено поражение. На Донецком направлении российские войска также заняли более выгодные рубежи и позиции.Накануне потери ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации составили 1135 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем США заговорили о поставках ракет JASSM в Польшу195 боевиков ВСУ уничтожили при попытке прорваться в Белгородскую областьВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

харьковская область

запорожская область

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