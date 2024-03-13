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Потери ВСУ за сутки - уничтожены еще 1135 боевиков - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Потери ВСУ за сутки - уничтожены еще 1135 боевиков
Потери ВСУ за сутки - уничтожены еще 1135 боевиков - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Потери ВСУ за сутки - уничтожены еще 1135 боевиков
Украинские войска за сутки потеряли еще 1135 боевиков, на Донецком и Южно-Донецком направлениях российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, на... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T15:19
2024-03-13T15:19
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли еще 1135 боевиков, на Донецком и Южно-Донецком направлениях российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, на Авдеевском улучшили положение по переднему краю, сообщает в среду Минобороны России.На Купянском направлении отражена контратака противника, сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях. Противник потерял до 250 военнослужащих, семь танков, семь американских БМП Bradley, два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубицы М777 и Д-30, два орудия Д-20, САУ "Гвоздика" и "Нона".На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Поражены британская САУ AS-90 Braveheart, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика" и склад с боеприпасами.На Авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю и отражены 12 вражеских контратак, уничтожены до 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей, поражены САУ AS-90 Braveheart, артсистема М777, гаубица "Мста-Б" и орудие М119 производства США.На Южно-Донецком направлении заняты более выгодные позиции, отражена контратака ВСУ, уничтожены до 150 боевиков, два бронетранспортера и два пикапа. На Херсонском направлении противник потерял до 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, САУ "Акация" и "Гвоздика".Сутками ранее ВСУ потеряли до 965 человек, боевую технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Читайте также на РИА Новости Крым:Под Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНРЕще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВОТысяча боевиков за сутки – потери Украины в зоне спецоперации
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Потери ВСУ за сутки - уничтожены еще 1135 боевиков

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли еще 1135 боевиков

15:19 13.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли еще 1135 боевиков, на Донецком и Южно-Донецком направлениях российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, на Авдеевском улучшили положение по переднему краю, сообщает в среду Минобороны России.
На Купянском направлении отражена контратака противника, сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях. Противник потерял до 250 военнослужащих, семь танков, семь американских БМП Bradley, два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубицы М777 и Д-30, два орудия Д-20, САУ "Гвоздика" и "Нона".
Потери ВСУ 13 марта 2024 года
На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Поражены британская САУ AS-90 Braveheart, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика" и склад с боеприпасами.
На Авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю и отражены 12 вражеских контратак, уничтожены до 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей, поражены САУ AS-90 Braveheart, артсистема М777, гаубица "Мста-Б" и орудие М119 производства США.
На Южно-Донецком направлении заняты более выгодные позиции, отражена контратака ВСУ, уничтожены до 150 боевиков, два бронетранспортера и два пикапа. На Херсонском направлении противник потерял до 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, САУ "Акация" и "Гвоздика".
Сутками ранее ВСУ потеряли до 965 человек, боевую технику и вооружения, в том числе иностранного производства.
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