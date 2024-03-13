https://crimea.ria.ru/20240313/poteri-vsu-za-sutki---unichtozheny-esche-1135-boevikov-1135621946.html

Потери ВСУ за сутки - уничтожены еще 1135 боевиков

Потери ВСУ за сутки - уничтожены еще 1135 боевиков - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Потери ВСУ за сутки - уничтожены еще 1135 боевиков

Украинские войска за сутки потеряли еще 1135 боевиков, на Донецком и Южно-Донецком направлениях российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, на... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T15:19

2024-03-13T15:19

2024-03-13T15:19

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

украина

новости сво

новости

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_dbe29167e44ebcd77439b2baf5cf55c1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли еще 1135 боевиков, на Донецком и Южно-Донецком направлениях российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, на Авдеевском улучшили положение по переднему краю, сообщает в среду Минобороны России.На Купянском направлении отражена контратака противника, сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях. Противник потерял до 250 военнослужащих, семь танков, семь американских БМП Bradley, два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубицы М777 и Д-30, два орудия Д-20, САУ "Гвоздика" и "Нона".На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Поражены британская САУ AS-90 Braveheart, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика" и склад с боеприпасами.На Авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю и отражены 12 вражеских контратак, уничтожены до 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей, поражены САУ AS-90 Braveheart, артсистема М777, гаубица "Мста-Б" и орудие М119 производства США.На Южно-Донецком направлении заняты более выгодные позиции, отражена контратака ВСУ, уничтожены до 150 боевиков, два бронетранспортера и два пикапа. На Херсонском направлении противник потерял до 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, САУ "Акация" и "Гвоздика".Сутками ранее ВСУ потеряли до 965 человек, боевую технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Читайте также на РИА Новости Крым:Под Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНРЕще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВОТысяча боевиков за сутки – потери Украины в зоне спецоперации

https://crimea.ria.ru/20240313/pod-kharkovom-razbit-patriot-i-dva-ukrainskikh-mi-8-sbity-v-dnr-1135620302.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, новости сво, новости, вооруженные силы россии