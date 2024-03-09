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Тысяча боевиков за сутки – потери Украины в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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Тысяча боевиков за сутки – потери Украины в зоне спецоперации
Тысяча боевиков за сутки – потери Украины в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Тысяча боевиков за сутки – потери Украины в зоне спецоперации
Армия России продолжает развивать наступление на всех направлениях в зоне спецоперации. ВСУ в попытках контратак несут серьезные потери - за сутки Украина... РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T14:36
2024-03-09T14:36
новости сво
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вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Армия России продолжает развивать наступление на всех направлениях в зоне спецоперации. ВСУ в попытках контратак несут серьезные потери - за сутки Украина лишилась порядка тысячи боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Авдеевском направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Очеретино, Новоселовка Первая, Торецк и Новогродовка Донецкой Народной Республики. Отражены две атаки штурмовых групп в окрестностях поселков Дружба и Шумы, а также семь контратак в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Петровское и Северное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 450-ти военнослужащих, 27 единиц техники и радиолокационную станцию производства США.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю. В результате боев ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, танки 11 единиц прочей боевой техники. Кроме того, удалось уничтожить полевой склад боеприпасов ВСУ.На Южно-Донецком направлении армия России улучшила тактическое положение и нанесла огневое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Ровнополя и Водяного в ДНР. Во Владимировке была отражена атака ВСУ. Потери украинской стороны превысили 140 военнослужащих, было уничтожено также 10 единиц техники.На Купянском направлении бои шли в районе населенного пункта Синьковка и Табаевка Харьковской области, а также села Терны Донецкой Народной Республики. Враг лишился здесь до 30-ти военнослужащих, двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", а также двух гаубиц Д-30.На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" бои продолжались в районах населенных пунктов Работино, Новопокровка, Жеребянки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих и восемь единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за неделю боев в зоне спецоперации потеряли 7285 боевиковАрмия России улучшает позиции на всех направлениях спецоперацииНаступление в Донбассе: армия России продвинулась по переднему краю
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, херсонская область, харьковская область, запорожская область, днепропетровская область
Тысяча боевиков за сутки – потери Украины в зоне спецоперации

ВСУ за сутки потеряли около тысячи бойцов в зоне спецоперации

14:36 09.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Армия России продолжает развивать наступление на всех направлениях в зоне спецоперации. ВСУ в попытках контратак несут серьезные потери - за сутки Украина лишилась порядка тысячи боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Авдеевском направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Очеретино, Новоселовка Первая, Торецк и Новогродовка Донецкой Народной Республики.
Отражены две атаки штурмовых групп в окрестностях поселков Дружба и Шумы, а также семь контратак в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Петровское и Северное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 450-ти военнослужащих, 27 единиц техники и радиолокационную станцию производства США.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю. В результате боев ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, танки 11 единиц прочей боевой техники. Кроме того, удалось уничтожить полевой склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком направлении армия России улучшила тактическое положение и нанесла огневое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Ровнополя и Водяного в ДНР. Во Владимировке была отражена атака ВСУ. Потери украинской стороны превысили 140 военнослужащих, было уничтожено также 10 единиц техники.
На Купянском направлении бои шли в районе населенного пункта Синьковка и Табаевка Харьковской области, а также села Терны Донецкой Народной Республики. Враг лишился здесь до 30-ти военнослужащих, двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", а также двух гаубиц Д-30.
На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" бои продолжались в районах населенных пунктов Работино, Новопокровка, Жеребянки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих и восемь единиц техники.
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