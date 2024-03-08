https://crimea.ria.ru/20240308/armiya-rossii-uluchshaet-pozitsii-na-vsekh-napravleniyakh-spetsoperatsii-1135506315.html

Армия России улучшает позиции на всех направлениях спецоперации

Армия России улучшает позиции на всех направлениях спецоперации - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Армия России улучшает позиции на всех направлениях спецоперации

Вооруженные силы России за неделю улучшили положение по переднему краю в Донбассе и продолжили занимать более выгодные позиции и рубежи по всей линии боевого... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T15:19

2024-03-08T15:19

2024-03-08T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю улучшили положение по переднему краю в Донбассе и продолжили занимать более выгодные позиции и рубежи по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в недельной сводке Минобороны России.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 65, 72, 118-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102, 105 и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар, Доброполье, Шевченко, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и разбили врага в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное и Берестовое Харьковской области.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли удары 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 33-й механизированным, 46-й, 81-й аэромобильным бригадам ВСУ и 241-й бригаде теробороны в ДНР.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Здесь ударами авиации и артиллерии поражены 23, 31, 47, 78, 110-й механизированные, 59-й мотопехотная, 71-й егерской бригада, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Тоненькое, Торецк, Очеретино, Новоселка Первая, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики.На Херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65, 117, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, 35, 36, 38-й бригад морской пехоты, 14-й, 23-й бригад нацгвардии и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки, Нестерянка Запорожской области, Ивановка, Садовое, Михайловка, Антоновка и Токаревка Херсонской области.При этом Вооруженные силы России нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов.А российские ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 796 беспилотных летательных аппаратовЧитайте также на РИА Новости Крым:34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУСотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктураСемь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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