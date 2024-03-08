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ВСУ за неделю боев в зоне спецоперации потеряли 7285 боевиков - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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ВСУ за неделю боев в зоне спецоперации потеряли 7285 боевиков
ВСУ за неделю боев в зоне спецоперации потеряли 7285 боевиков - РИА Новости Крым, 08.03.2024
ВСУ за неделю боев в зоне спецоперации потеряли 7285 боевиков
Вооруженные силы России за неделю пресекли 102 попытки украинских войск контратаковать, в результате которых ВСУ лишились 7285 военных. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T16:13
2024-03-08T16:13
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
херсонская область
запорожская область
события в донбассе
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю пресекли 102 попытки украинских войск контратаковать, в результате которых ВСУ лишились 7285 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.Наибольший урон украинским боевикам нанесен на Авдеевском направлении. Там российские силы отразили 65 контратак в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Ленинское, Петровское, Новгородское, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики. В результате ликвидированы 2860 боевиков ВСУ. Кроме того, на данном направлении противник потерял семь танков, в том числе два Abrams производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО HIMARS производства США и боевую машину ЗРК "Стрела-10".На Донецком направлении "Южная" группировка российский войск пресекла восемь атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Победа ДНР. Враг потерял 1970 солдат, 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО "Град", а также боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Также уничтожено десять полевых складов боеприпасов ВСУ.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили три контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное ДНР.Потери противника составили до 1620 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град", две боевые машины ЗРК "Стрела-10", а также боевая машина ЗРК Stormer производства Великобритании.На Купянском направлении бойцами "Западной" группировки войск отражены 24 контратаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.Потери ВСУ составили свыше 540 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град".На Херсонском направлении российские войска в районе населенного пункта Работино Запорожской области отразили две атаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ.Потери боевиков составили более 295 военнослужащих, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США.Вооруженные силы России за неделю улучшили положение по переднему краю в Донбассе и продолжили занимать более выгодные позиции и рубежи по всей линии боевого соприкосновения.При этом Вооруженные силы России нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов. А российские ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 796 беспилотных летательных аппаратов.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России улучшает позиции на всех направлениях спецоперацииСемь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), харьковская область, херсонская область, запорожская область, события в донбассе, потери всу
ВСУ за неделю боев в зоне спецоперации потеряли 7285 боевиков

Армия России за неделю боев уничтожила 7285 боевиков ВСУ

16:13 08.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю пресекли 102 попытки украинских войск контратаковать, в результате которых ВСУ лишились 7285 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Наибольший урон украинским боевикам нанесен на Авдеевском направлении. Там российские силы отразили 65 контратак в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Ленинское, Петровское, Новгородское, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики. В результате ликвидированы 2860 боевиков ВСУ.
Кроме того, на данном направлении противник потерял семь танков, в том числе два Abrams производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО HIMARS производства США и боевую машину ЗРК "Стрела-10".
На Донецком направлении "Южная" группировка российский войск пресекла восемь атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Победа ДНР. Враг потерял 1970 солдат, 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО "Град", а также боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Также уничтожено десять полевых складов боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили три контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное ДНР.
Потери противника составили до 1620 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град", две боевые машины ЗРК "Стрела-10", а также боевая машина ЗРК Stormer производства Великобритании.
На Купянском направлении бойцами "Западной" группировки войск отражены 24 контратаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.
Потери ВСУ составили свыше 540 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град".
На Херсонском направлении российские войска в районе населенного пункта Работино Запорожской области отразили две атаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ.
Потери боевиков составили более 295 военнослужащих, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США.
Вооруженные силы России за неделю улучшили положение по переднему краю в Донбассе и продолжили занимать более выгодные позиции и рубежи по всей линии боевого соприкосновения.
При этом Вооруженные силы России нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов. А российские ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 796 беспилотных летательных аппаратов.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьХерсонская областьЗапорожская областьСобытия в ДонбассеПотери ВСУ
 
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