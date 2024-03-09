Наступление в Донбассе: армия России продвинулась по переднему краю
Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении в зоне СВО
13:59 09.03.2024 (обновлено: 14:00 09.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. На Донецком направлении в зоне проведения спецоперации силы группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи на переднем крае фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Георгиевка, Клещеевка, Красное, Курдюмовка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - информирует Telegram-канал военного ведомства.
В районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики было отражено две контратаки штурмовых групп механизированной бригады ВСУ. Украинские боевики на Донецком направлении потеряли свыше 300 военнослужащих, танк и 11 единиц другой военной техники. Кроме того, был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
В районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики было отражено две контратаки штурмовых групп механизированной бригады ВСУ. Украинские боевики на Донецком направлении потеряли свыше 300 военнослужащих, танк и 11 единиц другой военной техники. Кроме того, был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
Тактическое положение за прошедшие сутки удалось также улучшить на Авдеевском и Южно-Донецком направлении. В Запорожской области были поражены склады с боеприпасами и пункт управления беспилотниками, а в Донбассе – ЗРК С-300. Также над территорией ДНР был сбит украинский Миг-29.
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