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Наступление в Донбассе: армия России продвинулась по переднему краю

Наступление в Донбассе: армия России продвинулась по переднему краю - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Наступление в Донбассе: армия России продвинулась по переднему краю

На Донецком направлении в зоне проведения спецоперации силы группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи на переднем крае фронта. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T13:59

2024-03-09T13:59

2024-03-09T14:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. На Донецком направлении в зоне проведения спецоперации силы группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи на переднем крае фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Георгиевка, Клещеевка, Красное, Курдюмовка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - информирует Telegram-канал военного ведомства.В районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики было отражено две контратаки штурмовых групп механизированной бригады ВСУ. Украинские боевики на Донецком направлении потеряли свыше 300 военнослужащих, танк и 11 единиц другой военной техники. Кроме того, был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.Тактическое положение за прошедшие сутки удалось также улучшить на Авдеевском и Южно-Донецком направлении. В Запорожской области были поражены склады с боеприпасами и пункт управления беспилотниками, а в Донбассе – ЗРК С-300. Также над территорией ДНР был сбит украинский Миг-29. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за неделю боев в зоне спецоперации потеряли 7285 боевиковАрмия России улучшает позиции на всех направлениях спецоперации47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, вооруженные силы россии