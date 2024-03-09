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Над Донбассом сбит украинский Миг-29 - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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Над Донбассом сбит украинский Миг-29
Над Донбассом сбит украинский Миг-29 - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Над Донбассом сбит украинский Миг-29
Украинский истребитель Миг-29 сбит российскими системами противовоздушной обороны над Донбассом. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T13:41
2024-03-09T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Украинский истребитель Миг-29 сбит российскими системами противовоздушной обороны над Донбассом. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в течение суток ПВО перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции.При этом Вооруженные силы России оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожили в Донбассе украинский зенитный ракетный комплекс С-300, а также разбили склады с боеприпасами и пункт управления беспилотниками в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила пункт управления дронами и зенитный комплекс С-300Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ
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РИА Новости Крым
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Над Донбассом сбит украинский Миг-29

Российские ПВО сбили украинский Миг-29 над Донбассом и 197 вражеских беспилотников

13:41 09.03.2024 (обновлено: 13:44 09.03.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Украинский истребитель Миг-29 сбит российскими системами противовоздушной обороны над Донбассом. Об этом сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказано в сообщении.
Кроме того, в течение суток ПВО перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции.
"Также уничтожены 197 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Ясиноватая, Новоандреевка, Яковлевка Донецкой Народной Республики, Змиевка, Кременная, Житловка Луганской Народной Республики, Шевченково, Жовтневое Харьковской области, Пологи, Копани, Мирное Запорожской области, Новая Маячка и Чаплинка Херсонской области", - уточняется в сводке военного ведомства.
При этом Вооруженные силы России оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожили в Донбассе украинский зенитный ракетный комплекс С-300, а также разбили склады с боеприпасами и пункт управления беспилотниками в Запорожской области.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Воздушно-космический силы (ВКС)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеХарьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская область
 
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