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Над Донбассом сбит украинский Миг-29

Над Донбассом сбит украинский Миг-29 - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Над Донбассом сбит украинский Миг-29

Украинский истребитель Миг-29 сбит российскими системами противовоздушной обороны над Донбассом. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T13:41

2024-03-09T13:41

2024-03-09T13:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Украинский истребитель Миг-29 сбит российскими системами противовоздушной обороны над Донбассом. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в течение суток ПВО перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции.При этом Вооруженные силы России оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожили в Донбассе украинский зенитный ракетный комплекс С-300, а также разбили склады с боеприпасами и пункт управления беспилотниками в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила пункт управления дронами и зенитный комплекс С-300Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ

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2024

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