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Над Донбассом сбит украинский Миг-29
Над Донбассом сбит украинский Миг-29 - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Над Донбассом сбит украинский Миг-29
Украинский истребитель Миг-29 сбит российскими системами противовоздушной обороны над Донбассом. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T13:41
2024-03-09T13:41
2024-03-09T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Украинский истребитель Миг-29 сбит российскими системами противовоздушной обороны над Донбассом. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в течение суток ПВО перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции.При этом Вооруженные силы России оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожили в Донбассе украинский зенитный ракетный комплекс С-300, а также разбили склады с боеприпасами и пункт управления беспилотниками в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила пункт управления дронами и зенитный комплекс С-300Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО34 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), воздушно-космический силы (вкс), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область
Над Донбассом сбит украинский Миг-29
Российские ПВО сбили украинский Миг-29 над Донбассом и 197 вражеских беспилотников
13:41 09.03.2024 (обновлено: 13:44 09.03.2024)