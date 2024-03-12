https://crimea.ria.ru/20240312/poteri-vsu-za-sutki-unichtozheny-esche-965-ukrainskikh-boevikov-1135585898.html

Потери ВСУ: за сутки уничтожены еще 965 украинских боевиков

Потери ВСУ: за сутки уничтожены еще 965 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Потери ВСУ: за сутки уничтожены еще 965 украинских боевиков

Украинские войска за сутки потеряли до 965 человек, на Авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, на Южно-Донецком и Донецком заняты более... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T14:49

2024-03-12T14:49

2024-03-12T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли до 965 человек, на Авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, на Южно-Донецком и Донецком заняты более выгодные рубежи, сообщает во вторник Минобороны России.На Купянском направлении отражены семь атак и контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих, два пикапа, три американские артиллерийские системы М777, два орудия Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Авдеевском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю, отразили 11 контратак, уничтожили более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.На Южно-Донецком направлении также заняты более выгодные позиции, отражена одна вражеская атака. ВСУ лишились еще 145 военнослужащих, двух БМП, восьми пикапов и самоходной артиллерийской установки "Акация". На Херсонском направлении противник потерял до 50-ти военнослужащих, три автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и орудие Д-30.На Донецком направлении уничтожены до 350 украинских боевиков, два танка, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", освобожден населенный пункт Невельское, сообщалось ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВОАрмия России наступает на трех направлениях в зоне СВОНет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении Киева

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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, авдеевка, потери всу , инфографика