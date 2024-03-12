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Потери ВСУ: за сутки уничтожены еще 965 украинских боевиков
Потери ВСУ: за сутки уничтожены еще 965 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Потери ВСУ: за сутки уничтожены еще 965 украинских боевиков
Украинские войска за сутки потеряли до 965 человек, на Авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, на Южно-Донецком и Донецком заняты более... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T14:49
2024-03-12T14:49
2024-03-12T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли до 965 человек, на Авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, на Южно-Донецком и Донецком заняты более выгодные рубежи, сообщает во вторник Минобороны России.На Купянском направлении отражены семь атак и контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих, два пикапа, три американские артиллерийские системы М777, два орудия Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Авдеевском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю, отразили 11 контратак, уничтожили более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.На Южно-Донецком направлении также заняты более выгодные позиции, отражена одна вражеская атака. ВСУ лишились еще 145 военнослужащих, двух БМП, восьми пикапов и самоходной артиллерийской установки "Акация". На Херсонском направлении противник потерял до 50-ти военнослужащих, три автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и орудие Д-30.На Донецком направлении уничтожены до 350 украинских боевиков, два танка, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", освобожден населенный пункт Невельское, сообщалось ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВОАрмия России наступает на трех направлениях в зоне СВОНет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении Киева
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, авдеевка, потери всу , инфографика
Потери ВСУ: за сутки уничтожены еще 965 украинских боевиков
ВСУ потеряли за сутки потеряли еще 965 боевиков – Минобороны
14:49 12.03.2024 (обновлено: 15:40 12.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли до 965 человек, на Авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, на Южно-Донецком и Донецком заняты более выгодные рубежи, сообщает во вторник Минобороны России.
На Купянском направлении отражены семь атак и контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих, два пикапа, три американские артиллерийские системы М777, два орудия Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
На Авдеевском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю, отразили 11 контратак, уничтожили более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.
На Южно-Донецком направлении также заняты более выгодные позиции, отражена одна вражеская атака. ВСУ лишились еще 145 военнослужащих, двух БМП, восьми пикапов и самоходной артиллерийской установки "Акация". На Херсонском направлении противник потерял до 50-ти военнослужащих, три автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и орудие Д-30.
На Донецком направлении уничтожены до 350 украинских боевиков, два танка, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", освобожден населенный пункт Невельское, сообщалось ранее.
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