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Армия России наступает на трех направлениях в зоне СВО

Армия России наступает на трех направлениях в зоне СВО - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Армия России наступает на трех направлениях в зоне СВО

В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России за сутки улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, а также заняли более выгодные... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T14:08

2024-03-10T14:08

2024-03-10T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России за сутки улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, а также заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском и Донецком направлениях.Кроме того, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск "заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии" в районах Верхнекаменского, Спорного, Курдюмовки и Новомихайловки в ДНР, добавили в Минобороны.Также более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении. Здесь российские войска нанесли поражение 24-й и 110-й механизированным бригадам, а также 71-й егерской бригаде и 103-й бригаде теробороны в районах четырех населенных пунктов в ДНР (Майорск, Новокалиново, Бердычи и Розовка),Только на этих трех направлениях ВСУ за сутки потеряли 700 военнослужащих, отметили в Минобороны. В целом за сутки потери врага составили почти 900 человек.Так, порядка 200 военнослужащих украинская армия потеряла на Южно-Донецком и Херсонском направлениях. В частности, под Угледаром и Старомайорском в ДНР потерпели поражение 72-я механизированная бригада ВСУ и 128-й бригада теробороны. Также поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны нанесены в районах населенных пунктов Работино и Степовое (Запорожская обл.) и Ивановка (Херсонская обл.).Накануне в Минобороны сообщили о наступлении в Донбассе. Читайте также на РИА Новости Крым:Украина должна поднять белый флаг – Папа римский ФранцискАтака ВСУ на Курскую область: загорелся жилой дом и погибла женщина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф