https://crimea.ria.ru/20240311/esche-810-boevikov-vsu-i-zapadnaya-tekhnika-razbita-armiey-rossii-v-zone-svo-1135558140.html

Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВО

Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВО

Украинские войска потеряли за сутки до 810 человек, на Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском - улучшено положение... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T15:17

2024-03-11T15:17

2024-03-11T15:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска потеряли за сутки до 810 человек, на Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском - улучшено положение по переднему краю, сообщает в понедельник Минобороны России.На Купянском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа, поражены чешская боевая машина РСЗО Vampire, две французские самоходные артиллерийские установки Caesar, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и американское орудие М101.На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи, отражена одна атака, ВСУ потеряли до 180 боевиков, две боевые бронированные машины, три пикапа, три самоходные артиллерийские установки "Акация", две гаубицы Д-20, три полевых склада боеприпасов.На Авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ. Враг лишился более 430 военнослужащих, очередного американского танка Abrams, двух боевых бронированных машин и 18 автомобилей, поражены боевая машина РСЗО "Град", американская САУ М109 Paladin, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, восемь пикапов и американское буксируемое орудие М119. На Херсонском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, танк, пять автомобилей и гаубицу Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысяча боевиков за сутки – потери Украины в зоне спецоперацииАрмия России разбила пункт управления дронами и зенитный комплекс С-300ВСУ за неделю боев в зоне спецоперации потеряли 7285 боевиков

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

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