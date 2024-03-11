Рейтинг@Mail.ru
Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240311/esche-810-boevikov-vsu-i-zapadnaya-tekhnika-razbita-armiey-rossii-v-zone-svo-1135558140.html
Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВО
Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВО
Украинские войска потеряли за сутки до 810 человек, на Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском - улучшено положение... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T15:17
2024-03-11T15:18
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
запорожская область
херсонская область
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129896701_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_b514b59fef4b1ef34d887b2b6a51da17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска потеряли за сутки до 810 человек, на Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском - улучшено положение по переднему краю, сообщает в понедельник Минобороны России.На Купянском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа, поражены чешская боевая машина РСЗО Vampire, две французские самоходные артиллерийские установки Caesar, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и американское орудие М101.На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи, отражена одна атака, ВСУ потеряли до 180 боевиков, две боевые бронированные машины, три пикапа, три самоходные артиллерийские установки "Акация", две гаубицы Д-20, три полевых склада боеприпасов.На Авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ. Враг лишился более 430 военнослужащих, очередного американского танка Abrams, двух боевых бронированных машин и 18 автомобилей, поражены боевая машина РСЗО "Град", американская САУ М109 Paladin, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, восемь пикапов и американское буксируемое орудие М119. На Херсонском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, танк, пять автомобилей и гаубицу Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысяча боевиков за сутки – потери Украины в зоне спецоперацииАрмия России разбила пункт управления дронами и зенитный комплекс С-300ВСУ за неделю боев в зоне спецоперации потеряли 7285 боевиков
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129896701_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_814aa63c2537aa862be2365ef084fe1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, херсонская область, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, поставки западного оружия украине
Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВО

Минобороны: уничтожены еще 810 боевиков ВСУ и шесть единиц западной техники

15:17 11.03.2024 (обновлено: 15:18 11.03.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска потеряли за сутки до 810 человек, на Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском - улучшено положение по переднему краю, сообщает в понедельник Минобороны России.
На Купянском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа, поражены чешская боевая машина РСЗО Vampire, две французские самоходные артиллерийские установки Caesar, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и американское орудие М101.
На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи, отражена одна атака, ВСУ потеряли до 180 боевиков, две боевые бронированные машины, три пикапа, три самоходные артиллерийские установки "Акация", две гаубицы Д-20, три полевых склада боеприпасов.
На Авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ. Враг лишился более 430 военнослужащих, очередного американского танка Abrams, двух боевых бронированных машин и 18 автомобилей, поражены боевая машина РСЗО "Град", американская САУ М109 Paladin, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, восемь пикапов и американское буксируемое орудие М119.
На Херсонском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, танк, пять автомобилей и гаубицу Д-30.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тысяча боевиков за сутки – потери Украины в зоне спецоперации
Армия России разбила пункт управления дронами и зенитный комплекс С-300
ВСУ за неделю боев в зоне спецоперации потеряли 7285 боевиков
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУЗапорожская областьХерсонская областьСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Харьковская областьПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВО
15:09Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения
14:58В селе под Симферополем потушили пожар в лесу
14:36Массовое уничтожение дронов и пунктов управления ВСУ - сводка за сутки
14:21В Крыму меняются цены на недвижимость - что советуют риелторы
14:05Буданов* анонсировал "серьезную операцию" в Крыму
13:49Трассу от Симферополя до Джанкоя сделают четырехполосной
13:33Песков назвал очень опасными призывы Парижа отправить войска на Украину
13:18В Симферополе рухнуло строящееся здание: под завалом оказался мужчина
13:12В Кремле оценили публикации о планах ядерного удара по Украине
12:53Аксенов и Жога наградили лауреатов детских конкурсов в Крыму
12:35Белый флаг для Украины: почему Зеленского взбесили слова папы Римского
12:05Обмен замороженными активами - Кабмин утвердил условия
11:50В сгоревшей бытовке в крымском селе погиб человек
11:31Керченская паромная переправа - режим работы в понедельник
11:16В Крыму задержали серийного махинатора
11:04Сколько "квадратов" жилья построят в Крыму до 2030 года
10:47В США сделали печальный для Киева прогноз по поставкам F-16
10:32Санкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ
10:20Раненый при обстреле села в Курской области умер в больнице
Лента новостейМолния