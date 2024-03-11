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Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВО
Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВО
Украинские войска потеряли за сутки до 810 человек, на Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском - улучшено положение... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T15:17
2024-03-11T15:17
2024-03-11T15:18
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
запорожская область
херсонская область
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска потеряли за сутки до 810 человек, на Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском - улучшено положение по переднему краю, сообщает в понедельник Минобороны России.На Купянском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа, поражены чешская боевая машина РСЗО Vampire, две французские самоходные артиллерийские установки Caesar, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и американское орудие М101.На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи, отражена одна атака, ВСУ потеряли до 180 боевиков, две боевые бронированные машины, три пикапа, три самоходные артиллерийские установки "Акация", две гаубицы Д-20, три полевых склада боеприпасов.На Авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ. Враг лишился более 430 военнослужащих, очередного американского танка Abrams, двух боевых бронированных машин и 18 автомобилей, поражены боевая машина РСЗО "Град", американская САУ М109 Paladin, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, восемь пикапов и американское буксируемое орудие М119. На Херсонском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, танк, пять автомобилей и гаубицу Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысяча боевиков за сутки – потери Украины в зоне спецоперацииАрмия России разбила пункт управления дронами и зенитный комплекс С-300ВСУ за неделю боев в зоне спецоперации потеряли 7285 боевиков
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, херсонская область, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, поставки западного оружия украине
Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВО
Минобороны: уничтожены еще 810 боевиков ВСУ и шесть единиц западной техники
15:17 11.03.2024 (обновлено: 15:18 11.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска потеряли за сутки до 810 человек, на Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском - улучшено положение по переднему краю, сообщает в понедельник Минобороны России.
На Купянском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа, поражены чешская боевая машина РСЗО Vampire, две французские самоходные артиллерийские установки Caesar, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и американское орудие М101.
На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи, отражена одна атака, ВСУ потеряли до 180 боевиков, две боевые бронированные машины, три пикапа, три самоходные артиллерийские установки "Акация", две гаубицы Д-20, три полевых склада боеприпасов.
На Авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ. Враг лишился более 430 военнослужащих, очередного американского танка Abrams, двух боевых бронированных машин и 18 автомобилей, поражены боевая машина РСЗО "Град", американская САУ М109 Paladin, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, восемь пикапов и американское буксируемое орудие М119.
На Херсонском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, танк, пять автомобилей и гаубицу Д-30.
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