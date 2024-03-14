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Армия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском направлении
Армия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Армия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском направлении
Вооруженные силы России улучшили позиции по переднему краю на Херсонском и Купянском направлениях, формированиям ВСУ нанесено поражение. На Донецком направлении РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T13:55
2024-03-14T13:55
2024-03-14T13:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили позиции по переднему краю на Херсонском и Купянском направлениях, формированиям ВСУ нанесено поражение. На Донецком направлении российские войска также заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.На данном направлении за сутки уничтожено до 30 украинских боевиков.Кроме того, улучшено положение по переднему краю и на Купянском направлении, враг разбит у Ивановки Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Першотравневое Харьковской области", - уточнили в оборонном ведомстве.На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение украинским формированиям возле Георгиевки, Клещеевки и Невельского Донецкой Народной Республики.Здесь ВСУ потеряли больше 240 военнослужащих, сожжены три танка и пять автомобилей.Накануне сообщалось, что потери ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации составили еще 1135 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:В каком формате возможны переговоры по Украине – мнение политологаИстребители F-16 "для Украины": к чему реально готовится ЗападБлеф и клоунада: эксперт оценил новый план Украины по мобилизации
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министерство обороны рф, новости сво, херсонская область, харьковская область, вооруженные силы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр)
Армия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском направлении
ВС России улучшили позиции по переднему краю на Херсонском и Купянском направлениях
13:55 14.03.2024 (обновлено: 13:58 14.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили позиции по переднему краю на Херсонском и Купянском направлениях, формированиям ВСУ нанесено поражение. На Донецком направлении российские войска также заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" улучшено положение по переднему краю, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Высшетарасовка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области", - сказано в сводке.
На данном направлении за сутки уничтожено до 30 украинских боевиков.
Кроме того, улучшено положение по переднему краю и на Купянском направлении, враг разбит у Ивановки Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
"Отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Першотравневое Харьковской области", - уточнили в оборонном ведомстве.
На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение украинским формированиям возле Георгиевки, Клещеевки и Невельского Донецкой Народной Республики.
Здесь ВСУ потеряли больше 240 военнослужащих, сожжены три танка и пять автомобилей.
Накануне сообщалось, что потери ВСУ за сутки
в зоне проведения спецоперации составили еще 1135 боевиков.
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