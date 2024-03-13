Истребители F-16 "для Украины": к чему реально готовится Запад
Боевые вылеты на F-16 будут совершать западные летчики с территории Европы – эксперт
© РИА Новости Крымпоставки F-16
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Осуществлять боевые вылеты на истребителях F-16 будут преимущественно европейские летчики из-за отсутствия возможности подготовить достаточное количество украинских пилотов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
По его словам, дискуссии и гипотезы по вопросу того, в какой форме и какими силами возможно участие западных военных, прежде всего из стран-членов НАТО и ЕС, в прокси-войне с Россией на территории Украины, ведутся уже давно.
Эксперт уверен, что обсуждение этой темы будет продолжаться и "контингенты западных государств будут направляться Украине" как минимум в качестве военных советников и консультантов.
При этом не стоит исключать, что западные военные могут готовиться участвовать непосредственно в боевых действиях на стороне ВСУ, по крайне мере это касается вылетов на обещанных Киеву истребителях F-16, считает он.
"Сегодня уже можем сказать, что 85-90% пилотов на этих самолетах будут западники, европейцы. Поскольку оказалось, что украинцы очень туго овладевают азами английского языка, а там на всех приборах и необходимых инструментах соответствующие тексты написаны на английском. Не говоря уже о том, что принципы комбинации моторной группы и управления на F-16 совершенно иные, чем на советских самолетах, на которых учились летать украинские летчики, и там другая система электронного оборудования – овладевать навыками нужно долго", – сказал Петров.
Он отметил, что пока вопрос об отправке F-16 Украине "приобрел несерьезные формы". Но если эти самолеты все же "появятся в украинском небе в ближайшем обозримом будущем, то это будут одиночные вылеты и то с чужой территории, а не с территории Украины", считает эксперт.
Накануне газета The New York Times сообщила, что к лету 2024 года к боевым полетам на F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США будут готовы 12 украинских пилотов. Причем к их возвращению на Украину из порядка 45 обещанных европейскими союзниками истребителей будет поставлено только шесть.
Ранее о необходимости рассмотреть вопрос отправки западных войск на Украину для помощи ВСУ заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что консенсус в НАТО по данному вопросу еще не достигнут. Позже национальный секретарь французской Коммунистической партии Фабьен Руссель сообщил, что Франция может направить свой воинский контингент на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Одессы или Киева.
В МИД России ранее заявили, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если самолеты США полетят над Россией, они будут гореть, так же как горят американские танки Abrams в зоне спецоперации.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.
Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные.
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