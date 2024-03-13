https://crimea.ria.ru/20240313/istrebiteli-f-16-dlya-ukrainy-k-chemu-realno-gotovitsya-zapad-1135600479.html

Истребители F-16 "для Украины": к чему реально готовится Запад

Истребители F-16 "для Украины": к чему реально готовится Запад - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Истребители F-16 "для Украины": к чему реально готовится Запад

Осуществлять боевые вылеты на истребителях F-16 будут преимущественно европейские летчики из-за отсутствия возможности подготовить достаточное количество... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T21:16

2024-03-13T21:16

2024-03-13T21:16

самолеты f-16

радио "спутник в крыму"

украина

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вадим петров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Осуществлять боевые вылеты на истребителях F-16 будут преимущественно европейские летчики из-за отсутствия возможности подготовить достаточное количество украинских пилотов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров. По его словам, дискуссии и гипотезы по вопросу того, в какой форме и какими силами возможно участие западных военных, прежде всего из стран-членов НАТО и ЕС, в прокси-войне с Россией на территории Украины, ведутся уже давно. Эксперт уверен, что обсуждение этой темы будет продолжаться и "контингенты западных государств будут направляться Украине" как минимум в качестве военных советников и консультантов.При этом не стоит исключать, что западные военные могут готовиться участвовать непосредственно в боевых действиях на стороне ВСУ, по крайне мере это касается вылетов на обещанных Киеву истребителях F-16, считает он. Он отметил, что пока вопрос об отправке F-16 Украине "приобрел несерьезные формы". Но если эти самолеты все же "появятся в украинском небе в ближайшем обозримом будущем, то это будут одиночные вылеты и то с чужой территории, а не с территории Украины", считает эксперт.Накануне газета The New York Times сообщила, что к лету 2024 года к боевым полетам на F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США будут готовы 12 украинских пилотов. Причем к их возвращению на Украину из порядка 45 обещанных европейскими союзниками истребителей будет поставлено только шесть. Ранее о необходимости рассмотреть вопрос отправки западных войск на Украину для помощи ВСУ заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что консенсус в НАТО по данному вопросу еще не достигнут. Позже национальный секретарь французской Коммунистической партии Фабьен Руссель сообщил, что Франция может направить свой воинский контингент на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Одессы или Киева.В МИД России ранее заявили, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если самолеты США полетят над Россией, они будут гореть, так же как горят американские танки Abrams в зоне спецоперации.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные. Читайте также на РИА Новости Крым:"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на УкраинуУкраине не нужны французские военные, заявил ЗеленскийВ США сделали печальный для Киева прогноз по поставкам F-16

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самолеты f-16, украина, в мире, поставки западного оружия украине, мнения, вадим петров, сша, нато, европейский союз (ес)