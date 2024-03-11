https://crimea.ria.ru/20240311/ukraine-ne-nuzhny-frantsuzskie-voennye-zayavil-zelenskiy-1135571026.html

Украине не нужны французские военные, заявил Зеленский

Украине не нужны французские военные, заявил Зеленский - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Украине не нужны французские военные, заявил Зеленский

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу BFMTV заявил, что французские военные могут оставаться на своей территории, Украине они не... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T23:24

2024-03-11T23:24

2024-03-11T23:26

украина

владимир зеленский (президент украины)

франция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу BFMTV заявил, что французские военные могут оставаться на своей территории, Украине они не нужны. При этом он снова заявил о трудностях из-за нехватки артиллерийских снарядов, воздушной блокады, российских дальнобойных ракет и высокой плотности российских беспилотников. И добавил, что "не видит ничего плохого" в отправке военных и технического персонала для обучения украинцев и для производства и ремонта вооружений на территории Украины.На конференции стран по вопросам поддержки Украины, которая прошла 26 февраля в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.Представители большинства стран-членов НАТО заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России.При этом издание Politico ранее сообщило, что Париж создает коалицию стран, которые потенциально готовы отправить западных военнослужащих на Украину". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, активность властей Франции по формированию коалиции стран, готовых направить свои контингенты на Украину, является очень опасной и может иметь "очень нежелательные последствия".Профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, политолог Николай Межевич полагает, что из этой затеи Парижа ничего не получится, а публичные призывы ввести иностранные контингенты звучат с единственной целью – заставить Россию "испугаться и отойти" от занятых позиций в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Столтенберг посоветовал Макрону спрашивать мнения НАТО по важным вопросамПесков назвал очень опасными призывы Парижа отправить войска на УкраинуБлеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине

https://crimea.ria.ru/20240308/na-ukraine-net-i-ne-budet-amerikanskikh-soldat---bayden-1135500743.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), франция, эммануэль макрон, в мире, новости сво, нато, контингент нато, новости