Украине не нужны французские военные, заявил Зеленский
Зеленский "разрешил" армии Франции оставаться на своей земле, пока Украина держится
23:24 11.03.2024 (обновлено: 23:26 11.03.2024)
Зеленский и Макрон подписали соглашение
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу BFMTV заявил, что французские военные могут оставаться на своей территории, Украине они не нужны.
"Ваши дети не умрут на Украине. Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Именно страны НАТО должны будут решить, посылать ли свою армию или нет", - заявил он в интервью .
При этом он снова заявил о трудностях из-за нехватки артиллерийских снарядов, воздушной блокады, российских дальнобойных ракет и высокой плотности российских беспилотников. И добавил, что "не видит ничего плохого" в отправке военных и технического персонала для обучения украинцев и для производства и ремонта вооружений на территории Украины.
На конференции стран по вопросам поддержки Украины, которая прошла 26 февраля в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.
Представители большинства стран-членов НАТО заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России.
При этом издание Politico ранее сообщило, что Париж создает коалицию стран, которые потенциально готовы отправить западных военнослужащих на Украину". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, активность властей Франции по формированию коалиции стран, готовых направить свои контингенты на Украину, является очень опасной и может иметь "очень нежелательные последствия".
Профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, политолог Николай Межевич полагает, что из этой затеи Парижа ничего не получится, а публичные призывы ввести иностранные контингенты звучат с единственной целью – заставить Россию "испугаться и отойти" от занятых позиций в зоне СВО.
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