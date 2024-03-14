195 боевиков ВСУ уничтожили при попытке прорваться в Белгородскую область
Войска РФ уничтожили около 200 боевиков ВСУ при попытке прорваться в Белгородскую область
13:30 14.03.2024 (обновлено: 13:39 14.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Российские войска сорвали очередную попытку украинских вооруженных формирований прорваться на территорию Белгородской области, уничтожив 195 боевиков и пять танков противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области. В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения", - сказано в сообщении ведомства.
В четверг пресс-служба Росгвардии сообщила, что подразделения ведомства вместе с военнослужащими ВС РФ и сотрудниками Погрануправления ФСБ отражают атаку украинской диверсионно-разведывательной группы. О попытке прорыва украинских диверсантов сообщил также губернатор Курской области Роман Старовойт. По его информации, атаку отражают у поселка Теткино.
В центре общественных связей ФСБ России ранее сообщили, что с 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.