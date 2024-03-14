https://crimea.ria.ru/20240314/195-boevikov-vsu-unichtozhili-pri-popytke-prorvatsya-v-belgorodskuyu-oblast-1135650847.html

195 боевиков ВСУ уничтожили при попытке прорваться в Белгородскую область

195 боевиков ВСУ уничтожили при попытке прорваться в Белгородскую область - РИА Новости Крым, 14.03.2024

195 боевиков ВСУ уничтожили при попытке прорваться в Белгородскую область

Российские войска сорвали очередную попытку украинских вооруженных формирований прорваться на территорию Белгородской области, уничтожив 195 боевиков и пять... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T13:30

2024-03-14T13:30

2024-03-14T13:39

белгородская область

происшествия

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Российские войска сорвали очередную попытку украинских вооруженных формирований прорваться на территорию Белгородской области, уничтожив 195 боевиков и пять танков противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.В четверг пресс-служба Росгвардии сообщила, что подразделения ведомства вместе с военнослужащими ВС РФ и сотрудниками Погрануправления ФСБ отражают атаку украинской диверсионно-разведывательной группы. О попытке прорыва украинских диверсантов сообщил также губернатор Курской области Роман Старовойт. По его информации, атаку отражают у поселка Теткино.В центре общественных связей ФСБ России ранее сообщили, что с 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, министерство обороны рф, новости