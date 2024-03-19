https://crimea.ria.ru/20240319/vs-rf-unichtozhili-40-diversantov-vsu-na-belgorodskom-napravlenii-1135833111.html

ВС РФ ликвидировали 40 диверсантов ВСУ на Белгородском направлении

ВС РФ ликвидировали 40 диверсантов ВСУ на Белгородском направлении - РИА Новости Крым, 19.03.2024

ВС РФ ликвидировали 40 диверсантов ВСУ на Белгородском направлении

ВС РФ уничтожили 40 боевиков ВСУ и вражескую технику на Белгородском направлении, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T14:31

2024-03-19T14:31

2024-03-19T14:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. ВС РФ уничтожили 40 боевиков ВСУ и вражескую технику на Белгородском направлении, сообщает во вторник Минобороны России.Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ рядом с населенным пунктом Козинка Белгородской области, противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля, уточнили в оборонном ведомстве.В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов. Сообщали ранее во вторник в Минобороны РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ДРГ уничтожена при попытке продвинуться к границе РоссииРоссийские войска уничтожили 150 боевиков на Белгородском направленииДиверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, дрг, диверсанты, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу