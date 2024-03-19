https://crimea.ria.ru/20240319/vs-rf-unichtozhili-40-diversantov-vsu-na-belgorodskom-napravlenii-1135833111.html
ВС РФ ликвидировали 40 диверсантов ВСУ на Белгородском направлении
ВС РФ ликвидировали 40 диверсантов ВСУ на Белгородском направлении - РИА Новости Крым, 19.03.2024
ВС РФ ликвидировали 40 диверсантов ВСУ на Белгородском направлении
ВС РФ уничтожили 40 боевиков ВСУ и вражескую технику на Белгородском направлении, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T14:31
2024-03-19T14:31
2024-03-19T14:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. ВС РФ уничтожили 40 боевиков ВСУ и вражескую технику на Белгородском направлении, сообщает во вторник Минобороны России.Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ рядом с населенным пунктом Козинка Белгородской области, противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля, уточнили в оборонном ведомстве.В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов. Сообщали ранее во вторник в Минобороны РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ДРГ уничтожена при попытке продвинуться к границе РоссииРоссийские войска уничтожили 150 боевиков на Белгородском направленииДиверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, дрг, диверсанты, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВС РФ ликвидировали 40 диверсантов ВСУ на Белгородском направлении
ВС РФ уничтожают диверсантов ВСУ на Белгородском направлении – Минобороны
14:31 19.03.2024 (обновлено: 14:58 19.03.2024)