https://crimea.ria.ru/20240320/voennye-rf-sbili-bolee-400-vrazheskikh-dronov-v-dni-vyborov-prezidenta-1135871473.html

Военные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президента

Военные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президента - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Военные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президента

В ходе террористических атак киевского режима на регионы РФ в дни проведения выборов президента российские войска сбили 419 беспилотников и 67 реактивных... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T14:37

2024-03-20T14:37

2024-03-20T14:49

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В ходе террористических атак киевского режима на регионы РФ в дни проведения выборов президента российские войска сбили 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов противника. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он отметил, что для предотвращения терактов российские войска усилили охрану правительственных и социальных объектов, укрепили систему противовоздушной обороны.Кроме того, украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях.Что касается участия личного состава Вооруженных сил в выборах президента, в армии и на флоте зарегистрирована рекордная явка – 99,8%.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 годаВ ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человекВоенные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года

https://crimea.ria.ru/20240320/dve-armii-i-desyatki-voinskikh-soedineniy-sozdadut-v-rossii-do-kontsa-goda-1135870416.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), сергей шойгу, новости, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, коллегия минобороны рф, пво