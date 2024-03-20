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Военные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президента
Военные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президента - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Военные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президента
В ходе террористических атак киевского режима на регионы РФ в дни проведения выборов президента российские войска сбили 419 беспилотников и 67 реактивных... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T14:37
2024-03-20T14:37
2024-03-20T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В ходе террористических атак киевского режима на регионы РФ в дни проведения выборов президента российские войска сбили 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов противника. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он отметил, что для предотвращения терактов российские войска усилили охрану правительственных и социальных объектов, укрепили систему противовоздушной обороны.Кроме того, украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях.Что касается участия личного состава Вооруженных сил в выборах президента, в армии и на флоте зарегистрирована рекордная явка – 99,8%.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 годаВ ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человекВоенные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года
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беспилотник (бпла, дрон), сергей шойгу, новости, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, коллегия минобороны рф, пво
Военные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президента
В дни президентских выборов военные РФ сбили 419 дронов и 67 реактивных снарядов – Шойгу
14:37 20.03.2024 (обновлено: 14:49 20.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В ходе террористических атак киевского режима на регионы РФ в дни проведения выборов президента российские войска сбили 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов противника. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"С целью срыва выборных мероприятий киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан. Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане… Во время избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов", – сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства.
Он отметил, что для предотвращения терактов российские войска усилили охрану правительственных и социальных объектов, укрепили систему противовоздушной обороны.
Кроме того, украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях.
Что касается участия личного состава Вооруженных сил в выборах президента, в армии и на флоте зарегистрирована рекордная явка – 99,8%.
"Всего проголосовали более полутора миллионов военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных сил. Особое внимание было уделено проведению выборов в зоне специальной военной операции", – добавил министр обороны.
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