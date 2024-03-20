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13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 20.03.2024
13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
Российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T12:19
2024-03-20T12:19
2024-03-20T12:24
белгородская область
новости
пво
министерство обороны рф
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщили в Минобороны.Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, новости, пво, министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Материал дополняется
13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
13 снарядов Vampire сбили силы российской ПВО над Белгородской областью
12:19 20.03.2024 (обновлено: 12:24 20.03.2024)