Рейтинг@Mail.ru
13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240320/13-snaryadov-rszo-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135864136.html
13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 20.03.2024
13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
Российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T12:19
2024-03-20T12:24
белгородская область
новости
пво
министерство обороны рф
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135825236_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_90bcb8d3bd8ea96e421b8de68c9ee015.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщили в Минобороны.Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью.
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135825236_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_0177880f045892650f5eb58b78d44aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, новости, пво, министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Материал дополняется
13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью

13 снарядов Vampire сбили силы российской ПВО над Белгородской областью

12:19 20.03.2024 (обновлено: 12:24 20.03.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщили в Минобороны.
"Около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", – сказано в сообщении.
Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью.
Белгородская областьНовостиПВОМинистерство обороны РФОбстрелы Белгородской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:1913 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
12:11В Ялте продолжается масштабный снос самостроев: убрано 70 конструкций
11:57Бухгалтер крупного отеля Евпатории присвоила 1,3 млн рублей – дело в суде
11:39В Крыму Макрону посоветовали изучить историю походов Франции на Россию
11:23Крымчанину назначили два года принудительных работ за экстремизм в сети
10:57Работу паромов в Севастополе останавливают на 10 дней
10:31Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в Британию
10:24Пешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе
10:22В Турции произошли два землетрясения
09:51Более 9 тысяч крымчан заболели ОРВИ за неделю
09:38Как работает Курская АЭС после ракетной атаки на регион
09:25Могут ли Apple и Google отключить смартфоны в России
08:53Обстановка на Керченской паромной переправе в среду
08:27Досрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской области
08:05В Крыму выборы президента России имели особый смысл – политолог
07:39В Минобороны назвали количество сбитых над регионами России за ночь БПЛА
07:10Как свой след в истории оставили котики: редкие находки на Херсонесе
06:43Ущерб 54 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку
06:10Атака на Поволжье: беспилотники ликвидированы над Энгельсом
06:03На заводе в Симферополе открылась кафедра для студентов-инженеров
Лента новостейМолния