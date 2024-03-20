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13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью

13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 20.03.2024

13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью

Российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T12:19

2024-03-20T12:19

2024-03-20T12:24

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обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщили в Минобороны.Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью.

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, пво, министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу