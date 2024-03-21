https://crimea.ria.ru/20240321/kinzhaly-porazili-tsentry-prinyatiya-resheniy-vsu-1135893581.html
"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУ
"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУ - РИА Новости Крым, 21.03.2024
"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУ
Центры принятия решений ВСУ разбиты российским ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Об этом в четверг сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T13:31
2024-03-21T13:31
2024-03-21T14:45
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
потери всу
воздушно-космический силы (вкс)
иностранные наемники всу
беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные катера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012855_0:253:1754:1240_1920x0_80_0_0_a5005c92e9bfa5ede079c8f4e5bfb0c7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Центры принятия решений ВСУ разбиты российским ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.Цели удара были достигнуты, все объекты поражены, добавили в Минобороны.Кроме того,️ оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили склад хранения БПЛА, цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов, а также живую силу и военную технику ВСУ в 132-х районах.При этом подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики на Авдеевском направлении.Утром украинские власти сообщали о взрывах в нескольких районах Киева и в Житомирской области. На всей территории Украины звучала воздушная тревога.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперацииВСУ понесли рекордные потери за сутки – более 1700 боевиковГромкое утро в Киеве: взрывы гремят по всему городу
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012855_74:0:1727:1240_1920x0_80_0_0_785aa3a5d71a8fe2fc1c7c04e315b3cb.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, гиперзвуковые ракеты "кинжал", потери всу , воздушно-космический силы (вкс), иностранные наемники всу, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера
"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУ
ВС России "Кинжалами" поразили центры принятия решений ВСУ и иностранных наемников
13:31 21.03.2024 (обновлено: 14:45 21.03.2024)