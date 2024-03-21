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"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУ - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУ
"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУ - РИА Новости Крым, 21.03.2024
"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУ
Центры принятия решений ВСУ разбиты российским ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Об этом в четверг сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T13:31
2024-03-21T14:45
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
потери всу
воздушно-космический силы (вкс)
иностранные наемники всу
беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Центры принятия решений ВСУ разбиты российским ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.Цели удара были достигнуты, все объекты поражены, добавили в Минобороны.Кроме того,️ оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили склад хранения БПЛА, цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов, а также живую силу и военную технику ВСУ в 132-х районах.При этом подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики на Авдеевском направлении.Утром украинские власти сообщали о взрывах в нескольких районах Киева и в Житомирской области. На всей территории Украины звучала воздушная тревога.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперацииВСУ понесли рекордные потери за сутки – более 1700 боевиковГромкое утро в Киеве: взрывы гремят по всему городу
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, гиперзвуковые ракеты "кинжал", потери всу , воздушно-космический силы (вкс), иностранные наемники всу, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера
"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУ

ВС России "Кинжалами" поразили центры принятия решений ВСУ и иностранных наемников

13:31 21.03.2024 (обновлено: 14:45 21.03.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Центры принятия решений ВСУ разбиты российским ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников", - сообщили в военном ведомстве.
Цели удара были достигнуты, все объекты поражены, добавили в Минобороны.
Кроме того,️ оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили склад хранения БПЛА, цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов, а также живую силу и военную технику ВСУ в 132-х районах.
При этом подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики на Авдеевском направлении.
Утром украинские власти сообщали о взрывах в нескольких районах Киева и в Житомирской области. На всей территории Украины звучала воздушная тревога.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииГиперзвуковые ракеты "Кинжал"Потери ВСУВоздушно-космический силы (ВКС)Иностранные наемники ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Беспилотные катера
 
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