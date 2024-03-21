https://crimea.ria.ru/20240321/kinzhaly-porazili-tsentry-prinyatiya-resheniy-vsu-1135893581.html

"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУ

"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУ - РИА Новости Крым, 21.03.2024

"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУ

Центры принятия решений ВСУ разбиты российским ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Об этом в четверг сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T13:31

2024-03-21T13:31

2024-03-21T14:45

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

потери всу

воздушно-космический силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Центры принятия решений ВСУ разбиты российским ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.Цели удара были достигнуты, все объекты поражены, добавили в Минобороны.Кроме того,️ оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили склад хранения БПЛА, цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов, а также живую силу и военную технику ВСУ в 132-х районах.При этом подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики на Авдеевском направлении.Утром украинские власти сообщали о взрывах в нескольких районах Киева и в Житомирской области. На всей территории Украины звучала воздушная тревога.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперацииВСУ понесли рекордные потери за сутки – более 1700 боевиковГромкое утро в Киеве: взрывы гремят по всему городу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, гиперзвуковые ракеты "кинжал", потери всу , воздушно-космический силы (вкс), иностранные наемники всу, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера