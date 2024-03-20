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ВСУ понесли рекордные потери за сутки – более 1700 боевиков - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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ВСУ понесли рекордные потери за сутки – более 1700 боевиков
ВСУ понесли рекордные потери за сутки – более 1700 боевиков - РИА Новости Крым, 20.03.2024
ВСУ понесли рекордные потери за сутки – более 1700 боевиков
ВСУ за прошедшие сутки понесли колоссальные потери в живой силе – более 1700 боевиков. Армия России ведет наступательные бои по всем направлениям, сообщает... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T16:37
2024-03-20T16:37
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. ВСУ за прошедшие сутки понесли колоссальные потери в живой силе – более 1700 боевиков. Армия России ведет наступательные бои по всем направлениям, сообщает Минобороны РФ.Самый крупный урон противнику был нанесен на Белгородском направлении, где российские подразделения зачистили от украинских ДРГ село Козинка. В результате авиационных и артиллерийских ударов противник потерял более 650 военнослужащих.На Донецком направлении группировка войск "Южная" заняла выгодные рубежи и позиции. Бои ведутся в районе Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка в ДНР, а также Белогоровка в ЛНР.ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено четыре полевых склада боеприпасов, а также 9 единиц боевой техники.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Новгородское, Первомайское, Тоненькое, Водяное и Бердычи.Противник потерял до 395 военнослужащих и 22 единицы техники.На Купянском направлении также было улучшено положение по переднему краю. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Ягодное и Тимковка Харьковской области, а также Терны в ДНР.Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих и четыре единицы техники.На Южно-Донецком направлении группировка войск "Восток" улучшила тактическое положение и нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское.Потери противника составили до 110 военнослужащих и восемь единиц техники.На Херсонском направлении происходили бои в районах населенных пунктов Копани, Мирное Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, а также девять единиц техники.Силами авиации и артиллериии в зоне СВО был уничтожен склад горючего для ВСУ, а также две боевых машины РСЗО "Град".Читайте также на РИА Новости Крым:13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью10 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областьюВоенные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президента
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РИА Новости Крым
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ВСУ понесли рекордные потери за сутки – более 1700 боевиков

В Минобороны озвучили рекордные потери украинских боевиков за сутки

16:37 20.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. ВСУ за прошедшие сутки понесли колоссальные потери в живой силе – более 1700 боевиков. Армия России ведет наступательные бои по всем направлениям, сообщает Минобороны РФ.
Самый крупный урон противнику был нанесен на Белгородском направлении, где российские подразделения зачистили от украинских ДРГ село Козинка. В результате авиационных и артиллерийских ударов противник потерял более 650 военнослужащих.
На Донецком направлении группировка войск "Южная" заняла выгодные рубежи и позиции. Бои ведутся в районе Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка в ДНР, а также Белогоровка в ЛНР.
ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено четыре полевых склада боеприпасов, а также 9 единиц боевой техники.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Новгородское, Первомайское, Тоненькое, Водяное и Бердычи.
Противник потерял до 395 военнослужащих и 22 единицы техники.
На Купянском направлении также было улучшено положение по переднему краю. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Ягодное и Тимковка Харьковской области, а также Терны в ДНР.
Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих и четыре единицы техники.
На Южно-Донецком направлении группировка войск "Восток" улучшила тактическое положение и нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское.
Потери противника составили до 110 военнослужащих и восемь единиц техники.
На Херсонском направлении происходили бои в районах населенных пунктов Копани, Мирное Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, а также девять единиц техники.
Силами авиации и артиллериии в зоне СВО был уничтожен склад горючего для ВСУ, а также две боевых машины РСЗО "Град".
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОНовостиУкраинаВооруженные силы России
 
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