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Магистральный водовод Евпатории: когда завершат строительство
Магистральный водовод Евпатории: когда завершат строительство - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Магистральный водовод Евпатории: когда завершат строительство
Строительство нового магистрального водовода в Евпатории – самого проблемного в Крыму – завершат в августе-сентябре, переподключение в сети произведут без... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T10:30
2024-06-26T10:30
2024-06-26T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Строительство нового магистрального водовода в Евпатории – самого проблемного в Крыму – завершат в августе-сентябре, переподключение в сети произведут без отключений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик.По его словам, работы ведутся практически круглосуточно с опережением графика.Момент перехода не доставит дискомфорта крымчанам – воду отключать не будут, заверил он.О начале поэтапных работ по замене самого проблемного водовода Крыма Максим Новик сообщал в июне 2023 года.Ранее ремонта магистрального водовода Евпатории, изношенного на 90%, пришлось добиваться прокуратуре Крыма через суд. Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды проверяют в Большой Ялте – купание запрещеноЧто с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуВласти Евпатории приняли меры на случай аварии на водоводе
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Магистральный водовод Евпатории: когда завершат строительство
Строительство нового магистрального водовода Евпатории завершат к сентябрю - власти