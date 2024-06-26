https://crimea.ria.ru/20240626/magistralnyy-vodovod-evpatorii-kogda-zavershat-stroitelstvo-1138367090.html

Магистральный водовод Евпатории: когда завершат строительство

Магистральный водовод Евпатории: когда завершат строительство - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Магистральный водовод Евпатории: когда завершат строительство

Строительство нового магистрального водовода в Евпатории – самого проблемного в Крыму – завершат в августе-сентябре, переподключение в сети произведут без... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T10:30

2024-06-26T10:30

2024-06-26T10:30

радио "спутник в крыму"

крым

евпатория

максим новик

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жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Строительство нового магистрального водовода в Евпатории – самого проблемного в Крыму – завершат в августе-сентябре, переподключение в сети произведут без отключений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик.По его словам, работы ведутся практически круглосуточно с опережением графика.Момент перехода не доставит дискомфорта крымчанам – воду отключать не будут, заверил он.О начале поэтапных работ по замене самого проблемного водовода Крыма Максим Новик сообщал в июне 2023 года.Ранее ремонта магистрального водовода Евпатории, изношенного на 90%, пришлось добиваться прокуратуре Крыма через суд. Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды проверяют в Большой Ялте – купание запрещеноЧто с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуВласти Евпатории приняли меры на случай аварии на водоводе

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2024

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