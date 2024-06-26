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Магистральный водовод Евпатории: когда завершат строительство - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Магистральный водовод Евпатории: когда завершат строительство
Магистральный водовод Евпатории: когда завершат строительство - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Магистральный водовод Евпатории: когда завершат строительство
Строительство нового магистрального водовода в Евпатории – самого проблемного в Крыму – завершат в августе-сентябре, переподключение в сети произведут без... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Строительство нового магистрального водовода в Евпатории – самого проблемного в Крыму – завершат в августе-сентябре, переподключение в сети произведут без отключений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик.По его словам, работы ведутся практически круглосуточно с опережением графика.Момент перехода не доставит дискомфорта крымчанам – воду отключать не будут, заверил он.О начале поэтапных работ по замене самого проблемного водовода Крыма Максим Новик сообщал в июне 2023 года.Ранее ремонта магистрального водовода Евпатории, изношенного на 90%, пришлось добиваться прокуратуре Крыма через суд. Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды проверяют в Большой Ялте – купание запрещеноЧто с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуВласти Евпатории приняли меры на случай аварии на водоводе
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крым, евпатория, максим новик, жкх, ано "жкх контроль республики крым", жкх крыма и севастополя, общество, вода в крыму, водовод, новости крыма
Магистральный водовод Евпатории: когда завершат строительство

Строительство нового магистрального водовода Евпатории завершат к сентябрю - власти

10:30 26.06.2024
 
© РИА Новости КрымМагистральный водовод в Крыму
Магистральный водовод в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Строительство нового магистрального водовода в Евпатории – самого проблемного в Крыму – завершат в августе-сентябре, переподключение в сети произведут без отключений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик.
По его словам, работы ведутся практически круглосуточно с опережением графика.
"На конец лета, может быть в сентябре, мы уже планируем переключить этот 21 километр водовода на новую трубу, что позволит осуществлять качественно водоснабжение не только Евпатории, но и всех ближайших населенных пунктов", – сказал Новик.
Момент перехода не доставит дискомфорта крымчанам – воду отключать не будут, заверил он.
"Переход будет безболезненный. Мы в мае подготовились и выполнили работы, которые позволят потом просто подсоединить трубу и открыть задвижки. То есть отключение воды нее планируется", – заключил Новик.
О начале поэтапных работ по замене самого проблемного водовода Крыма Максим Новик сообщал в июне 2023 года.
Ранее ремонта магистрального водовода Евпатории, изношенного на 90%, пришлось добиваться прокуратуре Крыма через суд.
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