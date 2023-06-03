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Когда в Евпатории заменят самый проблемный водовод Крыма - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Когда в Евпатории заменят самый проблемный водовод Крыма
Когда в Евпатории заменят самый проблемный водовод Крыма - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Когда в Евпатории заменят самый проблемный водовод Крыма
Ремонт наиболее изношенного участка магистрального водовода Евпатории начнется уже в этом году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор... РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T09:16
2023-06-03T08:22
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Ремонт наиболее изношенного участка магистрального водовода Евпатории начнется уже в этом году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Гость студии отметил, что одномоментно заменить все 40 км трубопровода не получится, поэтому принято решение заменить наиболее проблемную его часть.Ранее прокуратура Крыма через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории.Крупные аварии на водоводе Евпатории происходят регулярно. В последний раз прорыв на магистральном водоводе произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи. До этого из-за аварийного отключения подстанции город оставался без воды 4 мая. В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.Тогда же в Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, были приостановлены занятия в школах и детских садах.Читайте также на РИА Новости Крым:Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть ЕвпаторииЕвпатория осталась без водыАвария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентов
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РИА Новости Крым
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Когда в Евпатории заменят самый проблемный водовод Крыма

"Вода Крыма" приступает к замене магистрального водовода в Евпатории

09:16 03.06.2023
 
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Ремонт Донузлавского водовода
Ремонт Донузлавского водовода
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Ремонт наиболее изношенного участка магистрального водовода Евпатории начнется уже в этом году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
Гость студии отметил, что одномоментно заменить все 40 км трубопровода не получится, поэтому принято решение заменить наиболее проблемную его часть.
"В этом году приступаем к замене первого наиболее аварийного участка евпаторийского магистрального водопровода протяженностью около четырех километров", – сказал Новик. После завершения работ число аварий снизится в разы, равно как и потери ценного ресурса, уверен он.
Ранее прокуратура Крыма через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории.
Крупные аварии на водоводе Евпатории происходят регулярно. В последний раз прорыв на магистральном водоводе произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи. До этого из-за аварийного отключения подстанции город оставался без воды 4 мая. В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.
Тогда же в Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, были приостановлены занятия в школах и детских садах.
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