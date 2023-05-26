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Авария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентов - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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Авария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентов
Авария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентов - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Авария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентов
В Сакском районе Крыма из-за повреждения газопровода без газа остались почти 1,3 тысячи абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе минтопэнерго республики. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T14:40
2023-05-26T14:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма из-за повреждения газопровода без газа остались почти 1,3 тысячи абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе минтопэнерго республики.Ориентировочное время завершения работ не указано. О восстановлении газоснабжения отключенным абонентам будет сообщено дополнительно, подчеркнули в минтопэнерго.Как сообщалось, Евпатория осталась в пятницу без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе села Прибрежное. В ликвидации аварии задействованы 15 человек и четыре единицы техники. Работают 10 водовозок.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория осталась без водыМассовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газаЧасть Симферополя до пятницы без воды - где еще по Крыму отключения
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газ, саки, крым, новости крыма, происшествия, жкх, жкх крыма и севастополя
Авария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентов

В Сакском районе Крыма из-за повреждения газопровода без газа остались 1283 абонента

14:40 26.05.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГазовый счетчик. Архивное фото
Газовый счетчик. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма из-за повреждения газопровода без газа остались почти 1,3 тысячи абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе минтопэнерго республики.
"В 11:18 в селе Орехово Сакского района при демонтаже железобетонной конструкции был поврежден газопровод. Отключены от газоснабжения 1283 абонента. Сакское управление по газификации и эксплуатации газового хозяйства ведет аварийно-восстановительные работы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ориентировочное время завершения работ не указано. О восстановлении газоснабжения отключенным абонентам будет сообщено дополнительно, подчеркнули в минтопэнерго.
Как сообщалось, Евпатория осталась в пятницу без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе села Прибрежное. В ликвидации аварии задействованы 15 человек и четыре единицы техники. Работают 10 водовозок.
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