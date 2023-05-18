Рейтинг@Mail.ru
Часть Симферополя до пятницы без воды - где еще по Крыму отключения - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230518/chast-simferopolya-do-pyatnitsy-bez-vody---gde-esche-po-krymu-otklyucheniya-1128800247.html
Часть Симферополя до пятницы без воды - где еще по Крыму отключения
Часть Симферополя до пятницы без воды - где еще по Крыму отключения - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Часть Симферополя до пятницы без воды - где еще по Крыму отключения
В Симферополе по ряду улиц в четверг и до вечера пятницы не будет воды, также из-за ремонтов 18 мая водоснабжение остановлено в других городах Крыма, сообщает... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T21:35
2023-05-18T21:35
вода в крыму
вода крыма
отключение воды в крыму
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/04/1118694926_0:123:1620:1034_1920x0_80_0_0_d7c3e118893668d54afe714df08962b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе по ряду улиц в четверг и до вечера пятницы не будет воды, также из-за ремонтов 18 мая водоснабжение остановлено в других городах Крыма, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключения в крымской столицеС 23 часов 18 мая до 20 часов 19 числа в Симферополе запанировано отключение по улицам Героев Сталинграда, Марка Донского, Валдайской, Енисейской, Иртышской, Обской, Амурской, Маршала Василевского, Ленской, Узловой, Тав-Даир, Аджы-Эли, Чешмеджи, Дертколь, Дерекой, Буюк-Яшлав, Калымтай, Карагач, Армутлык, в переулках Армутлык и Химическом, в Байкальском проезде. Также частично без воды останутся жители сел Перово, Дубки, Мирное.Где не будет воды в других городах КрымаАлуштинский филиал сообщает об отключении абонентов села Приветное - по улицам Горького, 70-77, Карла Маркса, 30-52, и в Подгорном переулке. Водоснабжение обещают восстановить к 16 часам.До часу дня в Алуште без воды улицы Судакская, Ленина, Красноармейская, Лесная, Платановая, Коллективная, частный сектор по Таврической и Пионерской, переулки Коллективный, Пограничный, Спортивный, Пищевой, Заводской.В Евпатории до 8 часов отключение на верхних этажах домов по улице Некрасова, 59-а, и по проспектц Победы 10-а,10-б.В Керчи до 16 часов отключены улицы Комарова, Дзержинского, Маяковского, Гоголя, Белинского, Некрасова, Бабушкина.В Феодосии до 15 часов без водоснабжения переулок Цветочный, улицы Ленина, 1, 3, 5, Желябова, 2, 4, Горького, 36, 38, 40, 42, 44, до 17 часов - улицы Вити Коробкова, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, Циолковского, 7, 9, 11, 8, 10, Греческая, 8-го Марта, Красноармейская.В поселке Кировском до трех часов дня отключение в районе Сельхозтехники.В белогорском поселке Зуя до пяти часов вечера - по улицам Ленина, П. Морозова, Советской, Заводской, Монтажников.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газаВ Крыму подвели итоги отопительного сезонаПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
https://crimea.ria.ru/20230518/stroitelstvo-kos-yuzhnye-v-sevastopole-kak-idut-raboty-1128797876.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/04/1118694926_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5829193718c68d086eded93f2a2105da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, вода крыма, отключение воды в крыму, общество, новости крыма
Часть Симферополя до пятницы без воды - где еще по Крыму отключения

"Вода Крыма": Часть Симферополя и Крыма без воды из-за ремонтов

21:35 18.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода
Вода - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе по ряду улиц в четверг и до вечера пятницы не будет воды, также из-за ремонтов 18 мая водоснабжение остановлено в других городах Крыма, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

Отключения в крымской столице

С 23 часов 18 мая до 20 часов 19 числа в Симферополе запанировано отключение по улицам Героев Сталинграда, Марка Донского, Валдайской, Енисейской, Иртышской, Обской, Амурской, Маршала Василевского, Ленской, Узловой, Тав-Даир, Аджы-Эли, Чешмеджи, Дертколь, Дерекой, Буюк-Яшлав, Калымтай, Карагач, Армутлык, в переулках Армутлык и Химическом, в Байкальском проезде. Также частично без воды останутся жители сел Перово, Дубки, Мирное.

Где не будет воды в других городах Крыма

Алуштинский филиал сообщает об отключении абонентов села Приветное - по улицам Горького, 70-77, Карла Маркса, 30-52, и в Подгорном переулке. Водоснабжение обещают восстановить к 16 часам.
До часу дня в Алуште без воды улицы Судакская, Ленина, Красноармейская, Лесная, Платановая, Коллективная, частный сектор по Таврической и Пионерской, переулки Коллективный, Пограничный, Спортивный, Пищевой, Заводской.
В Евпатории до 8 часов отключение на верхних этажах домов по улице Некрасова, 59-а, и по проспектц Победы 10-а,10-б.
В Керчи до 16 часов отключены улицы Комарова, Дзержинского, Маяковского, Гоголя, Белинского, Некрасова, Бабушкина.
В Феодосии до 15 часов без водоснабжения переулок Цветочный, улицы Ленина, 1, 3, 5, Желябова, 2, 4, Горького, 36, 38, 40, 42, 44, до 17 часов - улицы Вити Коробкова, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, Циолковского, 7, 9, 11, 8, 10, Греческая, 8-го Марта, Красноармейская.
В поселке Кировском до трех часов дня отключение в районе Сельхозтехники.
В белогорском поселке Зуя до пяти часов вечера - по улицам Ленина, П. Морозова, Советской, Заводской, Монтажников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газа
В Крыму подвели итоги отопительного сезона
Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
Строительство КОС Южные в Севастополе
11:41
Строительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работы
 
Вода в КрымуВода КрымаОтключение воды в КрымуОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:31Все починили: движение поездов в Крыму восстановлено после ЧП
22:15В России появятся девять новых предприятий по утилизации батареек
22:02Главные события и заявления дня: 18 мая
21:59Главные новости Крыма: 18 мая
21:54Противник воспринимает и уважает только силу – Аксенов
21:35Часть Симферополя до пятницы без воды - где еще по Крыму отключения
20:45Сколько ВИЧ-инфицированных людей живет в Крыму
20:22Когда исламский банкинг придет в Крым и кому будет доступен
20:06Техническое движение восстановлено – Аксенов о ремонте путей после ЧП
20:01Двое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известно
19:41Поезд Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Симферополя
19:37Жители Ялты задолжали за капремонты почти полмиллиарда
19:22В Крыму у закладчика изъяли три килограмма наркотиков
19:11Жестко и понятно – Ковитиди призвала ответить на диверсии в Крыму
18:58Билеты из Крыма в Санкт-Петербург – продажи открыты до 12 августа
18:01Эвтаназии не будет: что меняется в законе о животных
17:59В Севастополе простились с погибшими героями СВО
17:33Бьют противника в небе: за сутки сбиты украинские СУ-24 и Ми-8
17:14После подрыва путей в Крыму усилят меры безопасности на транспорте
17:05Звуки стрельбы в Севастополе – губернатор назвал причину
Лента новостейМолния