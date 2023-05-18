https://crimea.ria.ru/20230518/chast-simferopolya-do-pyatnitsy-bez-vody---gde-esche-po-krymu-otklyucheniya-1128800247.html

Часть Симферополя до пятницы без воды - где еще по Крыму отключения

Часть Симферополя до пятницы без воды - где еще по Крыму отключения - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Часть Симферополя до пятницы без воды - где еще по Крыму отключения

В Симферополе по ряду улиц в четверг и до вечера пятницы не будет воды, также из-за ремонтов 18 мая водоснабжение остановлено в других городах Крыма, сообщает... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T21:35

2023-05-18T21:35

2023-05-18T21:35

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отключение воды в крыму

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе по ряду улиц в четверг и до вечера пятницы не будет воды, также из-за ремонтов 18 мая водоснабжение остановлено в других городах Крыма, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключения в крымской столицеС 23 часов 18 мая до 20 часов 19 числа в Симферополе запанировано отключение по улицам Героев Сталинграда, Марка Донского, Валдайской, Енисейской, Иртышской, Обской, Амурской, Маршала Василевского, Ленской, Узловой, Тав-Даир, Аджы-Эли, Чешмеджи, Дертколь, Дерекой, Буюк-Яшлав, Калымтай, Карагач, Армутлык, в переулках Армутлык и Химическом, в Байкальском проезде. Также частично без воды останутся жители сел Перово, Дубки, Мирное.Где не будет воды в других городах КрымаАлуштинский филиал сообщает об отключении абонентов села Приветное - по улицам Горького, 70-77, Карла Маркса, 30-52, и в Подгорном переулке. Водоснабжение обещают восстановить к 16 часам.До часу дня в Алуште без воды улицы Судакская, Ленина, Красноармейская, Лесная, Платановая, Коллективная, частный сектор по Таврической и Пионерской, переулки Коллективный, Пограничный, Спортивный, Пищевой, Заводской.В Евпатории до 8 часов отключение на верхних этажах домов по улице Некрасова, 59-а, и по проспектц Победы 10-а,10-б.В Керчи до 16 часов отключены улицы Комарова, Дзержинского, Маяковского, Гоголя, Белинского, Некрасова, Бабушкина.В Феодосии до 15 часов без водоснабжения переулок Цветочный, улицы Ленина, 1, 3, 5, Желябова, 2, 4, Горького, 36, 38, 40, 42, 44, до 17 часов - улицы Вити Коробкова, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, Циолковского, 7, 9, 11, 8, 10, Греческая, 8-го Марта, Красноармейская.В поселке Кировском до трех часов дня отключение в районе Сельхозтехники.В белогорском поселке Зуя до пяти часов вечера - по улицам Ленина, П. Морозова, Советской, Заводской, Монтажников.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газаВ Крыму подвели итоги отопительного сезонаПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%

https://crimea.ria.ru/20230518/stroitelstvo-kos-yuzhnye-v-sevastopole-kak-idut-raboty-1128797876.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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