https://crimea.ria.ru/20230503/v-krymu-podveli-itogi-otopitelnogo-sezona-1128494933.html

В Крыму подвели итоги отопительного сезона

В Крыму подвели итоги отопительного сезона - РИА Новости Крым, 03.05.2023

В Крыму подвели итоги отопительного сезона

В Крыму идет масштабная работа по замене и ремонту теплосетей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T08:48

2023-05-03T08:48

2023-05-03T08:48

крым

радио "спутник в крыму"

жкх

жкх крыма и севастополя

крымтеплокоммунэнерго

отопительный сезон в крыму

эдуард селиванов

новости крыма

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CИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму идет масштабная работа по замене и ремонту теплосетей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.Гость студии отметил, что теплотрассы в регионе проложилиеще в период с 70-80-х годов до 90-х. В этой связи физический износ сетей и находится на достаточно высоком уровне – от 50% и выше.Предприятие отапливает 180 школ, 150 детсадов, 99 больниц, около 4,5 тысяч многоквартирных домов. Всего на его балансе находятся 307 котельных, 168 центральных тепловых пунктов, а также разветвленная сеть теплоснабжения протяженностью 815 км.При этом большая часть котельных – более 95% – уже переведены на природный газ. В настоящее время работы по переоборудованию ведутся еще на семи котельных. Собеседник выразил уверенность, что переоборудование будет завершено согласно утвержденному графику."В летний период, кроме содержания и текущего ремонта оборудования, будем работать на перспективу. Это большой амбициозный проект, который реализуется совместно с Фондом национального благосостояния – перевод мазутных котельных на новые виды топлива - на природный газ", – подчеркнул глава предприятия.Это позволит не только улучшить экологию региона и снизить объем вредных выбросов, но и сэкономить финансовые ресурсы, а также обеспечить стабильное теплоснабжение потребителей, резюмировал Селиванов.Ранее власти Симферополя сообщили об окончании отопительного сезона с 17 апреля. Днем позже отопление отключили в Ялте.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топливаКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта

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https://crimea.ria.ru/20221022/pochemu-remont-ne-pomogaet-v-krymu-iznoshennost-vodovodov-dostigaet-70-1124933801.html

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