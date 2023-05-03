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В Крыму подвели итоги отопительного сезона - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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В Крыму подвели итоги отопительного сезона
В Крыму подвели итоги отопительного сезона - РИА Новости Крым, 03.05.2023
В Крыму подвели итоги отопительного сезона
В Крыму идет масштабная работа по замене и ремонту теплосетей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T08:48
2023-05-03T08:48
крым
радио "спутник в крыму"
жкх
жкх крыма и севастополя
крымтеплокоммунэнерго
отопительный сезон в крыму
эдуард селиванов
новости крыма
общество
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CИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму идет масштабная работа по замене и ремонту теплосетей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.Гость студии отметил, что теплотрассы в регионе проложилиеще в период с 70-80-х годов до 90-х. В этой связи физический износ сетей и находится на достаточно высоком уровне – от 50% и выше.Предприятие отапливает 180 школ, 150 детсадов, 99 больниц, около 4,5 тысяч многоквартирных домов. Всего на его балансе находятся 307 котельных, 168 центральных тепловых пунктов, а также разветвленная сеть теплоснабжения протяженностью 815 км.При этом большая часть котельных – более 95% – уже переведены на природный газ. В настоящее время работы по переоборудованию ведутся еще на семи котельных. Собеседник выразил уверенность, что переоборудование будет завершено согласно утвержденному графику."В летний период, кроме содержания и текущего ремонта оборудования, будем работать на перспективу. Это большой амбициозный проект, который реализуется совместно с Фондом национального благосостояния – перевод мазутных котельных на новые виды топлива - на природный газ", – подчеркнул глава предприятия.Это позволит не только улучшить экологию региона и снизить объем вредных выбросов, но и сэкономить финансовые ресурсы, а также обеспечить стабильное теплоснабжение потребителей, резюмировал Селиванов.Ранее власти Симферополя сообщили об окончании отопительного сезона с 17 апреля. Днем позже отопление отключили в Ялте.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топливаКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта
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https://crimea.ria.ru/20221022/pochemu-remont-ne-pomogaet-v-krymu-iznoshennost-vodovodov-dostigaet-70-1124933801.html
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крым, жкх, жкх крыма и севастополя, крымтеплокоммунэнерго, отопительный сезон в крыму, эдуард селиванов, новости крыма, общество
В Крыму подвели итоги отопительного сезона

Гендиретор "Крымтеплокоммунэнерго": отопительный сезон в Крыму прошел без аварий и сбоев

08:48 03.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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CИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму идет масштабная работа по замене и ремонту теплосетей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.
Гость студии отметил, что теплотрассы в регионе проложилиеще в период с 70-80-х годов до 90-х. В этой связи физический износ сетей и находится на достаточно высоком уровне – от 50% и выше.
Предприятие отапливает 180 школ, 150 детсадов, 99 больниц, около 4,5 тысяч многоквартирных домов. Всего на его балансе находятся 307 котельных, 168 центральных тепловых пунктов, а также разветвленная сеть теплоснабжения протяженностью 815 км.
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"Результаты проведенных мероприятий уже дают о себе знать. В период отопительного сезона в регионе не было зафиксировано серьезных аварий и существенных сбоев в работе предприятия. Также существенно сократилось число жалоб крымчан, это также указывает, что работы по организации отопления в этом отопительном сезоне были проведены качественно", – сказал Селтванов.
При этом большая часть котельных – более 95% – уже переведены на природный газ. В настоящее время работы по переоборудованию ведутся еще на семи котельных. Собеседник выразил уверенность, что переоборудование будет завершено согласно утвержденному графику.
"В летний период, кроме содержания и текущего ремонта оборудования, будем работать на перспективу. Это большой амбициозный проект, который реализуется совместно с Фондом национального благосостояния – перевод мазутных котельных на новые виды топлива - на природный газ", – подчеркнул глава предприятия.
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Это позволит не только улучшить экологию региона и снизить объем вредных выбросов, но и сэкономить финансовые ресурсы, а также обеспечить стабильное теплоснабжение потребителей, резюмировал Селиванов.
Ранее власти Симферополя сообщили об окончании отопительного сезона с 17 апреля. Днем позже отопление отключили в Ялте.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымЖКХЖКХ Крыма и СевастополяКрымтеплокоммунэнергоОтопительный сезон в КрымуЭдуард СеливановНовости КрымаОбщество
 
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