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Власти Симферополя объявили конец отопительного сезона - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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Власти Симферополя объявили конец отопительного сезона
Власти Симферополя объявили конец отопительного сезона - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Власти Симферополя объявили конец отопительного сезона
В Симферополе со следующей недели заканчивается отопительный сезон, сообщается на официальном сайте администрации города. РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T19:20
2023-04-14T19:20
отопительный сезон в крыму
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе со следующей недели заканчивается отопительный сезон, сообщается на официальном сайте администрации города.Уточняется, что соответствующее постановление уже принято администрацией Симферополя.Ранее мэр Ялты Янина Павленко анонсировала завершение отопительного сезона на территории ялтинского муниципалитета с 18 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топливаКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта
https://crimea.ria.ru/20230414/v-yalte-zavershaetsya-otopitelnyy-sezon---vlasti-obyavili-datu-1128180805.html
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отопительный сезон в крыму, симферополь, новости, общество, городская среда, крым, новости крыма
Власти Симферополя объявили конец отопительного сезона

В Симферополе со следующей недели отключат отопление

19:20 14.04.2023
 
© Depositphotos / BelchonockОтопление в квартире
Отопление в квартире
© Depositphotos / Belchonock
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе со следующей недели заканчивается отопительный сезон, сообщается на официальном сайте администрации города.
"Среднесуточные температурные показатели позволяют отключить централизованное отопление в многоквартирных домах, поэтому отопительный сезон 2022-2023 годов в крымской столице предполагается завершить уже с 24.00 17 апреля", - сказано на сайте столичной мэрии.
Уточняется, что соответствующее постановление уже принято администрацией Симферополя.
Ранее мэр Ялты Янина Павленко анонсировала завершение отопительного сезона на территории ялтинского муниципалитета с 18 апреля.
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Отопительный сезон в КрымуСимферопольНовостиОбществоГородская средаКрымНовости Крыма
 
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