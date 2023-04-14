https://crimea.ria.ru/20230414/vlasti-simferopolya-obyavili-konets-otopitelnogo-sezona-1128187779.html

Власти Симферополя объявили конец отопительного сезона

Власти Симферополя объявили конец отопительного сезона - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Власти Симферополя объявили конец отопительного сезона

В Симферополе со следующей недели заканчивается отопительный сезон, сообщается на официальном сайте администрации города. РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T19:20

2023-04-14T19:20

2023-04-14T19:20

отопительный сезон в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе со следующей недели заканчивается отопительный сезон, сообщается на официальном сайте администрации города.Уточняется, что соответствующее постановление уже принято администрацией Симферополя.Ранее мэр Ялты Янина Павленко анонсировала завершение отопительного сезона на территории ялтинского муниципалитета с 18 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топливаКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта

https://crimea.ria.ru/20230414/v-yalte-zavershaetsya-otopitelnyy-sezon---vlasti-obyavili-datu-1128180805.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отопительный сезон в крыму, симферополь, новости, общество, городская среда, крым, новости крыма