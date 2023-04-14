https://crimea.ria.ru/20230414/vlasti-simferopolya-obyavili-konets-otopitelnogo-sezona-1128187779.html
Власти Симферополя объявили конец отопительного сезона
Власти Симферополя объявили конец отопительного сезона - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Власти Симферополя объявили конец отопительного сезона
В Симферополе со следующей недели заканчивается отопительный сезон, сообщается на официальном сайте администрации города. РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T19:20
2023-04-14T19:20
2023-04-14T19:20
отопительный сезон в крыму
симферополь
новости
общество
городская среда
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/68/1115346839_0:76:966:619_1920x0_80_0_0_64e80400a64cd833d848275b8dff80d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе со следующей недели заканчивается отопительный сезон, сообщается на официальном сайте администрации города.Уточняется, что соответствующее постановление уже принято администрацией Симферополя.Ранее мэр Ялты Янина Павленко анонсировала завершение отопительного сезона на территории ялтинского муниципалитета с 18 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топливаКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта
https://crimea.ria.ru/20230414/v-yalte-zavershaetsya-otopitelnyy-sezon---vlasti-obyavili-datu-1128180805.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/68/1115346839_57:0:916:644_1920x0_80_0_0_572d0dfdd784bb9d23b98ef19ef189a7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отопительный сезон в крыму, симферополь, новости, общество, городская среда, крым, новости крыма
Власти Симферополя объявили конец отопительного сезона
В Симферополе со следующей недели отключат отопление